„Ostatní budovy byly, počínaje rokem 1997, buď nově postavené, nebo rekonstruované. Takže bylo nezbytně nutné se pustit do stavby i zde v Koněprusech. Původní objekt byl už naprosto nevyhovující jak pro naše zaměstnance, tak i pro návštěvníky jeskyní,“ říká ředitel Správy jeskyní České republiky Lubomír Přibyl.

Nový Dům přírody je koncipován jako celistvé návštěvnické středisko. Vznikne zde klasická provozní část, jež bude sloužit jako nástupní prostor pro prohlídky jeskyní, kde bude turistům k dispozici pokladna pro zakoupení vstupenek, sociální zařízení, obchod se suvenýry, posezení, občerstvení či úschovna kol. Součástí bude i moderní zázemí pro zaměstnance Správy Koněpruských jeskyní.

Mimo to zde vznikne i stálá naučná výstava o přírodě Českého krasu. „Buduje se zde expozice, která například představí, jak dnešní krajina a příroda Českého krasu vznikla a jak je dotvářená dlouhodobou činností člověka. Nebude chybět ani historie objevování jeskyní, vysvětlení, jak krasová krajina vzniká či příběh o zrození trilobita. Určitě je se na co těšit,“ přiblížil Přibyl, který věří, že se expozice stane i jedním z hlavních cílů školních exkurzí. „Určitě budeme rádi, že to přispěje k osvětě o ochraně přírody u dětí a mládeže,“ dodal ředitel.

Stavba se nachází těsně před vylitím betonových základových pasů, které budou sloužit jako zesílení základů. Na ně přijde betonová základová deska, na které poté vyroste nový Dům přírody. Momentálně jsou potíže s dodávkou extrudovaného polystyrenu, který má přijít pod základy. Ten má technicky zajistit navrženou pasivitu domu. Podle Přibyla se samozřejmě jedná o určité zdržení, které by ale nemělo ohrozit otevření Domu příští rok v červnu při příležitosti 50. výročí vyhlášení Českého krasu chráněnou krajinnou oblastí.

Správa Jeskyní České republiky na stavbu získala dotaci z Operačního programu Životního prostředí ve výši 86,5 milionů korun. Ta pokryje většinu nákladů. Neuznatelné náklady na realizaci projektu či dalších stavebních prací, které nemohou být pokryty z dotace, budou hrazeny ze zdrojů Ministerstva životního prostředí a z vlastních zdrojů Správy jeskyní České republiky.

Stavba nikterak neovlivní letošní návštěvnickou sezónu, která bude probíhat v maximálním možném režimu, jež umožní omezení spojené s pandemií koronaviru. „Pokladna a zázemí zaměstnanců jsou dočasně situovány v zde umístěných mobilních buňkách. Takže provoz jeskyní poběží současně se stavbou a průběh bude normálně zajištěn,“ ujišťuje Přibyl, který zdůraznil, že jsou připraveni zahájit sezónu ihned, jak to bude vládou umožněno. Není nicméně vyloučeno, že bude při návštěvě jeskyní stejně jako loňský rok omezen počet lidí ve skupině.

„Doufáme, že otevřeme už teď v květnu. Můžeme ale očekávat, že z původních skupin až o čtyřiceti pěti lidech budeme z počátku provádět maximálně po deseti. Uvidíme, s čím vláda přijde letos,“ říká ředitel, který ale věří, že prázdninách by se mohlo najet na plný režim.