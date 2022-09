Konferenci a výjezdy pořádal Národní geopark Barrandien ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Hosté z Ukrajiny, Arménie, Ázerbájdžánu, Moldavska, Gruzie ale také z Filipín či Tanzanie do Levandulového údolí zavítali ve středu. Přivítali je zde levandulovým mojitem, přičemž v nabídce byla i nealkoholická verze. Po obědě následovala exkurze.

Předmětem návštěvy údolí bylo poznat soukromě fungující subjekt, který aktivně působí na území Národního geoparku Barrandien. V Chodouni se již několik let pěstuje levandule lékařská v BIO kvalitě, která je přímo určena ke konzumaci. Sklizeň je tak využívána především pro výrobu potravinářských produktů. „Protože je levandule pro kosmetický průmysl na světě hodně, rozhodli jsme se ji pěstovat primárně ke konzumaci. Jsme tak jedno z největších polí s lékařskou BIO levandulí v Evropě,“ řekla na úvod vedoucí výroby Milena Krčálová.

Cesta k bio byla dlouhá

Než se v Chodouni do pěstování pustli, zjišťovali si, jaké byliny se historicky na místě pěstovaly. Ve středověku to byla právě levandule, které se zde dařilo. „Prvotně jsme se rozhodovali mezi diviznou a levandulí, a právě historie nám pomohla se rozhodnout pro levanduli lékařskou,“ prozradila Krčálová.

Foto: Geoparky v hlavní roli. V Příbrami probíhá mezinárodní konference

Prvních 30 tisíc keřů bylo vysázeno v roce 2014, nyní se jich na poli nachází ještě zhruba o 20 tisíc víc. Trvalo to ale pět let, než se jim podařilo získat certifikát BIO. „Bylo to tím, že v Česku nebyly BIO sazenice levandule k sehnání. Takže jsme je koupili z konvenčního zemědělství a pečovali jsme o ně ekologicky bez použití chemických prostředků. Až po těch pěti letech jsme mohli u našich produktů používat označení BIO,“ vysvětluje vedoucí.

Aby v Chodouni zjistili co možná nejvíce o léčebných účincích jejich levandule, s asistencí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze zkoumali i podloží, na kterém se pole nachází. Zjistilo se, že především díky původním vápencovým mořím je půda velmi sycena minerály, což dělá chodouňskou levanduli jedinečnou.

Letošní houbařská sezona vypadá slibně. Mykolog radí, kam vyrazit

Tým docenta Petra Kaštánka dále zjistil, že místní bylina obsahuje širokou škálu léčivých terpenů, flavonoidů a řadu dalších zdraví prospěšných látek včetně minerálů. Je to pak vápník, hořčík a zinek, které obohacují organismus o další látky velmi prospěšné kardiovaskulárnímu, pohybovému i dýchacímu aparátu lidského těla. V Levandulovém údolí se tak zaměřují na léčbu a podporu nervové a oběhové soustavy, především pak na celkové její zklidnění, ale také na léčbu trávicích potíží.

Kromě vlastních produktů v Chodouni nabízejí také různé komunitní aktivity a workshopy pro celé rodiny, které se v drtivé většině zaměřují na udržitelný rozvoj, ekologii a ochranu životního prostředí. Součástí služeb jsou například i aroma procedury a hoštění eventů.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.