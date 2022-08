Podívejte se: V Berouně vznikne jedna z nejdelších českých skluzavek

Na berounské Městské hoře vznikne nový herní prvek, který potěší nejen děti, ale i dospělí. Město společně s Nadací Tipsport, která záměr významně zafinancuje, nechá v místě blízko dětského pískoviště vybudovat ocelovou skluzavku z nerezivějící leštěné oceli. Inspirace se našla v Rakousku a nový zábavní prvek má rozšířit volnočasové vyžití lokality. „Jezdit“ by so mohlo už do konce roku.

Začátek bude hned pod dětským pískovištěm. | Foto: Deník/Radek R. Kaša