Kam vyrazit k vodě? Přírodní koupaliště v kraji nabízí osvěžení i zábavu

V případě berounského koupaliště, které pojme až 650 lidí, bylo potřeba trochu předvídat a na místo vyrazit pokud možno o něco dříve. Návštěvníkům, kterým se to nepovedlo, nezbylo pak nic jiného než čekat, až někdo areál opustí. Před bránou se tedy tvořila poměrně dlouhá fronta. Teplé počasí kolem třiceti stupňů Celsia by podle serveru Windy.com mělo vydržet minimálně až do příštího pátku.