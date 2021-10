Před dveřmi jednotlivých volebních okrsků v budově berounské obchodní akademie se okamžitě začaly tvořit rozsáhlé fronty nedočkavých voličů. „Tohle jsme tady ještě nezažili,“ potvrdila Petra Lišková, zapisovatelka volebního okrsku číslo 6.

Mezi vůbec prvními voliči na berounskou obchodku přispěchala Irena Ekrtová, která potřebovala stihnout vlak. Letošní kampaň sledovala převážně z denního tisku. „Na televizi jsem vůbec nekoukala a informace o letošní kampani jsem spíše četla z novin, protože jsem dost citlivá k tomu, jak byla kampaň tento rok agresivní. Koho chci letos volit, jsem už pevně rozhodnutá,“ uvedla mladá maminka, která hned po několika minutách pospíchala na nedaleké vlakové nádraží.

To už ale od urny ve stejné volební místnosti číslo 1 odcházela seniorka Ivana Ešnerová. „Dnes jsem přišla volit, protože to pokládám za osobní povinnost. Letošní kampaň jsem sledovala bedlivě, už i proto, že jsem hodně stará a v noci se mi hůř spí. A konkrétně o kampani nemůžu říct nic špatného. Nicméně, jak sleduji celou politiku, tak vám mohu říct, že to jde od deseti k pěti,“ řekla penzistka, která tento rok oslavila 88. narozeniny.

Vysoký zájem o letošní volby dosvědčil i personál obchodní akademie, když Berounskému deníku potvrdil, že se jedna volička snažila dostat do volebních místností už ve 12 hodin. Vzalo to chvilku, než se jí povedlo vysvětlit, že dříve než ve 14 hodin se dveře okrsků nemůžou otevřít.

„Beroun a okolní obce zatím v průměru hlásí 11procentní účast,“ potvrdil kolem 16. hodiny koordinátor voleb v Berouně Kamil Choc.