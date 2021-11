„Tradiční berounský dřevěný betlém, který čítá již 26 postaviček, je umístěn na obvyklém místě vedle vánočního stromu. Vedle něj občané najdou Ježíškovu kancelář, kam si děti s rodiči můžou přijít pro originální pamětní razítko Ježíškovy pošty,“ uvedla Jitka Soukupová, vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů města.

Tento rok je pro všímavé Berouňáky opět připravena soutěž o tajemnou postavičku, která se v betlému ukrývá. „Soutěžící si mohou vystřihnout kupón, kam vyplní svůj tip, v našem Radničním listu nebo si jej vyzvednout v městském infocentru. Lístky mohou poté vhodit do schránky u betlému,“ dodala Soukupová.

Lidé se také mohou přijít podívat na koutek s živými zvířátky z Farmy u dvou pštrosů v Hýskově. Jak majitelka farmy, Pavlína Folkman, vysvětlila, zvířata na náměstí nenocují. „Až do Vánoc budeme na Husově náměstí vždy od 14 do 18 hodin ve všední dny a v neděli. V sobotu se děti můžou přijít podívat v čase od 10 hodin do šesti do večera,“ přiblížila farmářka.

Pro děti město nainstalovalo venkovní kluziště, i když tentokrát nemůže být otevřena půjčovna bruslí a kapacita je omezena na 15 osob. Na náměstí zůstává také kolotoč. „Provozní doba kluziště je od 16 do 20 hodin a o víkendu od 10 do 20 hodin s hodinovou přestávkou v 15 hodin. Podařilo se nám uhájit kolotoč, který bude jezdit od úterý do pátku od 13 hodin do půl sedmé večer a v sobotu od 10 hodin do půl sedmé,“ doplnila mluvčí radnice s tím, že se obě atrakce budou pravidelně párou dezinfikovat.