Základní, střední a vysoké školy jsou od zhruba poloviny března uzavřené. Česká vláda zavedla opatření proti šíření nemoci Covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Cílem bylo udržet takzvaně pandemii na uzdě, tedy aby dramaticky nevzrůstal počet nakažených, což se povedlo. Vláda tak postupně uvolňuje jednotlivá opatření. Mezi ty patří i otevření základních škol. Podle ministra školství Roberta Plagy vláda reflektovala epidemiologické hledisko a i proto se počítá s dobrovolností rodičů při posílání dětí. Klasická povinná školní docházka tak obnovena nebude.

Deníkem oslovení rodiče se vesměs shodli, že vláda měla poslat do školy všechny žáky, nebo je měla nechat nadále uzavřené až do začátku dalšího školního roku – tedy až do září.

Pro a proti očima rodičů školáků

„To rozhodnutí nepovažuji za šťastné. Podle mne je to určitý alibismus. Vláda podle mne měla poslat do školy všechny děti. Přeci jen šíření nemoci se podařilo zvládnout a musíme všichni chodit do práce. Manžel má sice ještě nyní homeoffice, ale jak se postupně navrací vše k běžnému stavu, už také občas vyjíždí na služební cesty. Řešíme tak velmi často, kam umístíme našeho syna Adámka, babička s dědou hlídat nemohou, žijí na Moravě,“ napsala Deníku Zuzana Novotná.

Podobný názor mají i další rodiče s tím, že dobrovolnost nic neřeší. „Buď měla vláda při rozhodování dostatek informací a riziko nákazy je malé a měla poslat děti do školy, nebo pouze zkouší, což by bylo hrozné,“ sdělil Radek Černý.

„S otevřením škol souhlasím. Akorát doma řešíme, zda dceru, která chodí do první třídy, do školy pošleme. Syn chodí do mateřské školy a ty jsou ještě uzavřené. Takže ani tak do práce nemohu, musím být doma. Situace by se změnila, kdyby byly otevřené školy a školky,“ podotkla Marie Podolková.

S otevřením škol souhlasí většinou i uživatelé na sociálních sítí. „Zpátky do školy. V září bude situace obdobná, to by nemuseli chodit třeba roky,“ napsala v diskuzi pod článkem Katka Nováková.

Do školy by měli jít hlavně maturanti

Najdou se i lidé, kteří by školy nechali uzavřené do září. Jedním z argumentů je fakt, že nedojde k obnovení klasické školní povinné docházky a také výuky. „Učitelé tak budou fungovat jako chůvy, protože výuka nebude probíhat, respektive omezeně. Na měsíc otevřít školy je zbytečné. Když už byla přijatá taková opatření, tak se to mohlo vydržet. Za mne měli jít do školy hlavně deváté ročníky a maturanti,“ reagovala Lenka Rejnková.

Školy by se měly sice otevřít v pondělí 25. května, ovšem zřizovatelé škol zatím nechtějí komentovat, jaká opatření budou nutná. Zatím totiž neobdrželi konkrétní pokyny.