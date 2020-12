Nemocnici se zásilkou navštívil Pavel Černoch tento týden ve středu. „Jsem velmi rád, že taková iniciativa vznikla, hlavně v této době. Jsem zpět v Česku teprve rok a za tu dobu, co jsem u Národního divadla, jsme nemohli moc vystupovat Stihli jsme se alespoň na této akci domluvit,“ uvedl pěvec, který má za sebou působení v milánské La Scale nebo v operních domech v Londýně, Mnichově či Berlíně.

Spolupráce s nemocnicemi není pro světově proslulého tenoristu novinkou. Kromě zpěvu se totiž Černoch věnuje i byznysu, jeho firma Fileno se podílí i na organizaci lékařských kongresů a on je tak v kontaktu třeba s velkými pražskými nemocnicemi v Motole, Na Homolce či na Karlově náměstí. Pro více než metrákový dar si ale vybral menší nemocnici.

„Já osobně jsem chtěl podpořit berounskou nemocnici, protože sem s týmem profesora Neužila často jezdíme a v Berouně mám i část rodiny. Hlavně si myslím, že jak berounská, tak i její sesterská nemocnice v Hořovicích jsou ve výborném stavu, a to je něco, co by mělo být víc vidět,“ upřesnil Černoch.

On i jeho domovská scéna se dočkali ze strany berounských zdravotníků poděkování. „Ráda bych jménem vedení naší nemocnice i našich zdravotníků poděkovala Národnímu divadlu i jeho partnerům,“ sdělila PR manažerka berounské nemocnice Lucie Lišková.

Pavel Černoch se nyní těší hlavně zpět na jeviště. „Tento rok byl kvůli koronaviru opravdu velmi dlouhý,“ přiznává. Z důvodu pandemie se prakticky nemohly pořádat koncerty, a tak například zkoušky a nezbytná cvičení se řešily online formou. Od příštího týdne by se však mělo začít vystupovat.

V posledních letech se tenorista začlenil mezi světovou špičku. V září ve Státní opeře například debutoval v obnovené inscenaci Toscy původně z roku 1947 s oceňovanou scénografií Josefa Svobody.