Pohlednice z minulosti: Hořovice proslavili cvočkaři a slévárny

Hořovice /FOTOGALERIE/ - Název Hořovice byl zmíněn už v polovině třináctého století, a to v souvislosti s hradem. Ale velmi pravděpodobně to byl i název podhradí. Dříve se město nazývalo také Velkou Vískou. Ještě v roce 1836 je v katastrální tímto názvem označený rozlehlý prostor v okolí statku, mezi zámeckým parkem a bažantnicí. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že původně to byl název celého území dnešních Hořovic.

První obyvatele zřejmě přilákal mírný svah při středním toku potůčku pramenícího v Dražovce, který po levé straně míjel místo pozdějšího kostela svatého Jiljí, přetínal dnešní Pražskou ulici a ústil do Červeného potoka. Podle panského sídla a přiléhající vsi si dal jméno rod pánů z Hořovic. Zakládací listina města se nedochovala, shořela patrně při velkém požáru města v roce 1540, který zničil i ostatní městské písemnosti včetně všech privilegií. Její opis byl však zřejmě znám ještě v polovině sedmnáctého století, protože jej ve zlomku zachoval tehdejší regent martinického panství, Jakub Veltruský z Veltrub, ve svém urbáři z roku 1648. Založení města Hořovice se dá směrovat do období mezi lety 1303 a 1322. V období, kdy zakladatel města Plichta ze Žirotína padl v bitvě u Mühldorfu, kde bojoval po boku Jana Lucemburského. Pohlednice z minulosti: Z dávné historie města Zdice Přečíst článek › Zrušením poddanství a roboty v roce 1848 se Hořovice staly svobodnou obcí, nezávislou na vrchnosti. Prestiž města o dva roky později ještě zvýšilo zřízení okresního úřadu. K rozvoji průmyslu přispěla stavba České západní dráhy zhruba kolem roku 1862. Postupně mizela tradiční rukodělná výroba, Hořovice se proslavily cvočkařstvím, byla nahrazována strojní výrobou v nově zakládaných továrnách. Železná ruda se zde díky bohatým ložiskům v okolí zpracovávala už od čtrnáctého století. Od osmnáctého století pak proslavila hořovickou oblast litina, ve zdejších slévárnách byla odlévána bohatě zdobená kamna, mříže, zábradlí, reliéfy a podobně. Zejména židovské obyvatele, krutě postihla německá okupace. Pohlednice z minulosti: Z historie obce Hostomice Přečíst článek ›

Autor: Romana Šimková