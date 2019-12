Stavba zpočátku vázla, vznikly jen základy. Po dlouhé pauze ji pak stavaři dokončili v roce 1953. První žáci přišli do nové základní školy ve školním roce 1953 - 1954. V té době se nazývala střední školou, ale odpovídala druhému stupni základní školy. V září roku 2019 tak v králodvorské základní škole zahájili už 61. nový školní rok.

Po otevření nové školy schválil parlament novou reformu národních škol a Střední škola v Králově Dvoře se přejmenovala na základní školu. V roce 1960 vláda schválila devítiletou školní docházku. Důsledkem toho se dosavadní základní škola v Počaplech rozdělila.

Do budovy bývalé střední školy otevřené v roce 1953, kterou navštěvovaly děti z druhého stupně, se přestěhovala 1. základní devítiletá škola s patnácti třídami. Školu v roce 1960 navštěvovalo kolem pět stovek žáků. Letos jich je 545.

Žáci se v té době učili šest dnů v týdnu, a to od pondělí do soboty. Od roku 1967 se situace změnila. Pracovní sobota, kdy museli do školy, už byla jen každá druhá. Pětidenní pracovní týden s dvěma dny pracovního volna se zavedl v roce 1968.