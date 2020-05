Pohlednice z minulosti: Po výbuchu v Černobylu se nechodilo na houby

/FOTOGALERIE/ Na havárii v černobylské jaderné elektrárně si Vladimír Ctibor pamatuje dodnes. „O výbuchu jsem se dozvěděl z vysílání Svobodné Evropy, které jsem poslouchal pravidelně, druhý nebo třetí den po tom, co k němu došlo,“ zavzpomínal na konec dubna roku 1986. Dětem pak s manželkou napsali omluvenku do školy, aby nemusely do prvomájového průvodu a zůstali všichni doma. „Ani na chatu jsme tehdy nejeli,“ dodal.

Jaderná elektrárna Černobyl. Ilustrační foto. | Foto: čtk

Vzpomíná si také na fakt, že média tehdejšího socialistického bloku o katastrofě nejprve neinformovala vůbec. „Vlastně mi to připomíná dnešní situaci okolo šíření koronaviru, kdy Čína také se nejprve tvářila, že se nic neděje a pak byla pod vlivem okolností přiznat barvu, stejně jako tehdy Rusko," řekl. Podobně jako tehdejší československá a sovětská média, která situaci bagatelizovala, ji podobně zlehčovali i jeho někteří kolegové v práci nebo známí. „Také si vzpomínám, jak jsem varoval své rodiče, aby po havárii nechodili na houby, protože na Svobodné Evropě upozorňovali, že se v nich hromadí radioaktivita," uvedl závěrem ke vzpomínkám na události spojené s výbuchem v Černobylu před čtyřiatřiceti lety Vladimír Ctibor.

