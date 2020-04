Zámek je přístupný veřejnosti a pořádají se na něm různé společenské akce (například svatby). Je chráněný jako kulturní památka a národní kulturní památka České republiky.

Zámek byl budovaný od třetí čtvrtiny 17. století do roku 1709 novými pány panství z Vrbna a Bruntálu v barokním slohu. Proslulá je Sluneční brána do zámeckého parku se sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna z doby kolem roku 1735. Za Eugena z Vrbna byl zámek v letech 1737–1756 přestavěn a rozšířen. Další přestavba proběhla před rokem 1839. V roce 1852 získala panství hesenská knížecí rodina pánů z Hanau a v letech 1856–1868 jej upravila do současné podoby. Další menší úpravy proběhly na konci 19. století a v roce 1922.

Mezi významné majitele zámku patřili hrabě Jan František z Vrbna, zakladatel komárovských železáren Rudolf Jan Bruntálský z Vrbna (1761–1823) nebo kníže Bedřich Vilém z Hanavy, jehož smrtí zanikla hořovická větev rodu a zámek připadl státu. Roku 1922 získal zámek zpět jeho pravnuk Jindřich Schaumburg.

Zámek několik měsíců sloužil jako tábor pro zajaté vojáky z italské fronty. Po druhé světové válce byl na základě Benešových dekretů znárodněn. Nyní je zámek ve správě Národního památkového ústavu, který ho otevírá veřejnosti.

V Hořovicích existuje ještě takzvaný Starý zámek na místě tvrze ze 13. století, přestavěné renesančně, který vznikl ve druhé polovině 17. století a byl několikrát upravovaný.

První prohlídková trasa nabízí v bohatě vybaveném interiéru putování zámeckou historií, druhá trasa pak seznamuje veřejnost s tím, jak se bavili malí aristokraté. Šlechtické hry a hračky z období od 17. do 20. století tu budí zaslouženou pozornost. Prohlídka představuje v prvním patře zámku patnáct pokojů, autenticky vybavených obytných místností posledních šlechtických majitelů zámku a v přízemí prostory pro služebnictvo.