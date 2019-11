Vedení města má ale na věc jiný názor. Strom, který nyní zdobí Husovo náměstí, má totiž v horní třetině rozdvojený kmen. „S vysokou pravděpodobností bychom ho museli v blízké budoucnosti z důvodu bezpečnosti stejně porazit. Takto navíc poslouží jako vánoční strom,“ řekl Michal Mišina, berounský místostarosta.

To ale neznamená, že by lokalita Velkého sídliště měla skončit bez stromů. Naopak, vedení Berouna oznámilo, že se chystá se lokalitě věnovat, místo by tak mělo být podle současných plánu zelenější. „Na příští rok plánujeme vypracovat malý projekt na úpravu zeleně v dané lokalitě, kde vysázíme více stromů a keřů,“ řekl Mišina.