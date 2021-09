/FOTOGALERIE/ Policejní pes Hakim, který má na svém kontě řadu úspěšných zásahů nejen na území Kladenska, si v uplynulých dnech připsal další dva úspěšné činy. Zasahoval hned ve dvou okresech. V pátek 3. září nejprve zadržel mladého řidiče na Berounsku, který utekl od dopravní nehody. Podruhé, týž den, hledal seniora, který zmizel v kladenském lese.

Policejní pes Hakim vypátral muže, který utekl od nehody a poté seniora v nouzi. | Foto: Policie ČR

V prvním případě byl pes Hakim i s psovodkou povolán do Berouna. Mladý řidič zde se svým BMW naboural v centru města do auta značky Mercedes a pokračoval v jízdě. U Hýskova pak opět nezvládl řízení, vjel do příkopu, svoji cestu zakončil nárazem do stromu a z místa utekl.