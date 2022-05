V praktické části se děti rozdělily do týmů, kterým byly předkládány obrázky různých nebezpečných situací, do kterých by se mohli prvňáčci dostat. Společně pak ve skupinkách řešili, jak by se za daných okolností sami zachovali. Na závěr si vyzkoušeli základní výstroj policisty a jako odměnu dostali policejní omalovánky.

FOTO: Revolution Train přivezl do Hořovic barvitou protidrogovou osvětu

Další část preventivního úterního dopoledne proběhla na obvodním oddělení v Hořovicích. Tam na besedu zavítaly děti z hořovické mateřské školy. Kromě prohlídky služebních vozidel si děti také mohly vyzkoušet vytvořit si otisk prstu na památku.