Charita Beroun se připravuje na koordinaci pomoci, která bude potřeba především v následujících týdnech a posléze i měsících. „Budeme se snažit podporu od lidí koordinovat v rámci celé Charity a nyní čekáme hlavně na to, až se situace trošku uklidní, abychom věděli, s čím konkrétně můžeme pomoct,“ uvedl ředitel Charty Beroun Petr Horák.

V tuto chvíli dostávají obrovské množství dotazů od lidí, jak můžou pomoct. „Od samého rána registrujeme od lidí desítky nabídek. Snažíme se všem vysvětlit, aby zůstali trpěliví, protože je ta situace stále velmi nepřehledná. Kromě záchranných složek zatím do oblasti nikdo nesmí, natož abychom tam mohli něco dovést. Dovolím si tedy říct, že pokud lidé chtějí pomoct okamžitě, mohou poslat finanční podporu přímo brněnské charitě,“ dodal Horák a vysvětlil, že právě za finanční prostředky lze koupit hlavně to, co teď lidé v oblasti zrovna nejvíce potřebují.

Ve Svatém Janu pod Skalou se rozhodli věnovat výtěžek z plánované Svatojánské pouti a jako obec také pošlou peněžní prostředky. „Až dnes ráno jsem z emailů od hejtmanky zjistil, co se na Moravě odehrálo a momentálně si pročítám zprávy a musím říct, že zírám. Kvůli naší pouti jsem včera sledoval předpovědi, jaké asi bude počasí o víkendu. Po tom, co se stalo, si člověk tak trochu klade otázku, jestli se máme radovat a bavit a přitom jsme možná o vlas unikli podobné katastrofě. Na pouť je dobrovolné vstupné a celý výtěžek z ní věnujeme na pomoc jihomoravským obcím,“ uvedl starosta obce Jiří Bouček a dodal, že jako obec mohou okamžitě poslat 20 tisíc korun.

Podobně je tomu tak i v Berouně. Město reagovalo rychle, kde okamžitě na svém webu zveřejnilo čísla transparentních účtů organizací, které pomoc postižené oblasti zajišťují. Navíc se město chystá poskytnout okamžitý peněžní dar.

„Ve středu máme zasedání Rady města, kam jsem již zadala volný návrh, abychom jako město zaslali 20 tisíc korun. Jde o maximální částku, které může rozhodnout Rada. Větší dar musí schválit zastupitelstvo, což bude až někdy v září. Ale předpokládám, že i v září tam bude potřeba další pomoci,“ říká starostka Berouna Soňa Chalupová a doplnila, že zveřejněné účty na webu jsou ověřené, z kterých lidé peníze dostanou nejrychleji a přímo.

V Hořovicích se rozhodli skrze sbírku poskytnout hlavně materiální pomoc, která bude potřeba zvláště v následujících dnech. „Rozhodli jsme se zorganizovat sbírku všech možných čisticích prostředků, jako jsou saponáty, hadry, košťata, kýble, hadry, prostě vše, co so hodí k úklidu. Sbírka začne od pondělka a věci shromažďujeme na dvou místech ve městě, a sice na radnici a v objektu bývalého AVE ve Valdecké ulici,“ upřesnil starosta Hořovic Jiří Peřina.

Králův Dvůr zatím zůstává v pohotovosti a jsou přepraveni poskytnout veškerou podporu, kterou by si mohli z Jižní Moravy vyžádat. „V rámci města zatím nic nepřipravujeme, zůstáváme ale připraveni a uvidíme, zda se příští týden od nás vyžádá například technika. Máme tak k dispozici hasiče a jejich vybavení, jako jsou vysoušeče či čerpadla. Zatím neplánujeme na místo nikoho posílat a myslím, že je i i vhodné vyčkat na příští týden, aby ta pomoc byla koordinovaná,“ uvedl starosta Petr Vychodil.