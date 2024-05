/VIDEO, FOTO/ Policie České republiky nyní zveřejnila zprávu, že v sobotu 11. května krátce po páté hodině odpoledne přijala zprávu o popáleném batoleti v Cerhovicích.

Ze záchrany popáleného batolete v Cerhovicích. | Foto: se svolením Policie ČR Středočeského kraje

„V 17.05 hodin vyslal operační důstojník policisty z berounského oddělení hlídkové služby do Cerhovic k popálenému dítěti. Policisté Adam Kubů a Petr Zima přijeli na místo za tři minuty. Z kufru auta vzali zdravotnický batoh a pospíchali k popálenému dítěti. Od rodičů, kteří svému synovi poskytovali dle operátora ZZS laickou první pomoc, zjistili, že chlapeček v nestřežený okamžik na sebe zvrhl hrnec s rozpáleným olejem,“ sdělila tisková mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

Zdroj: Youtube

Oba policisté společně rodiče vystřídali v první pomoci, kdy Petr Zima přiložil batoleti na tělíčko popáleninový set, díky kterému mu výrazně zmírnil bolest a jeho kolega Adam Kubů mezitím připravil izotermickou fólii, aby dítě neupadlo do šoku a zamezil prochladnutí. Poté chlapečka zabalili do této fólie a deky.

„Podpraporčík Petr Zima vzal chlapečka do náruče a přenesl jej do sanitky, kde si ho převzali zdravotníci a poskytovali mu odbornou přednemocniční neodkladnou péči. Po celou dobu, kdy dítě lékař ošetřoval, byl tento policista u chlapečka, hladil jej po hlavičce a snažil se jej utěšovat. Kolega Adam Kubů mezitím zajistil bezpečnou přistávací plochu pro záchranářský vrtulník, který posléze transportoval dítě do jedné z pražských nemocnic,“ dodala Richterová.

Případ si převzali berounští kriminalisté, kteří tuto nešťastnou událost v současné době prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.