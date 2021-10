Mezitímco vládní ANO 2011 nemá na Berounsku žádného zástupce, například příznivců nově vzniklého občanského hnutí Přísaha jich v regionu žije rovných šest. Lídrem kandidátky je Tomáš Sochr (41 let) z Nenačovic, který je zároveň 1. místopředsedou hnutí. Čtvrtý v pořadí je Michal Vojíř (45 let) z Újezdu, jenž se živí jako OSVČ. Na sedmém místě kandiduje starosta Zaječova Vladimír Havlík (33 let), který odešel z ANO 2011 právě k Přísaze.

A v Šlachtovo hnutí najdeme i nejmladší kandidátku z celého regionu, jíž je 26letá Iveta Urbanová z Nenačovic, která se živí jako administrativní pracovnice. Na patnácté pozici pak najdeme Jiřinu Průšovou ze Žebráku, která pracuje jako učitelka mateřské školy. Státní zaměstnanec a Berouňák Jaromír Zbuzek (54 let) je na 29. místě.

Druhý nejvyšší zastoupení jako samostatný politický subjekt má na Berounsku Volný blok. Zdeňka Hlavničková, 68letá úřednice z Lužce, jenž kandiduje z třetího místa, je zároveň nejstarší kandidátkou v regionu. Operátor CNC strojů z Praskoles Zdeněk Brotánek (57 let) se nachází na 19. místě kandidátky. Za ním je stavební technik Karel Kubát (53 let) a Ilona Kovaříková (54 let), oba jsou z obce Bykoš.

Čtyři uchazeče najdeme na seznamu koalice Spolu. Lídrem kandidátky pro Středočeský kraj je ekonom a vysokoškolský pedagog Jan Skopeček (40 let) z Hořovic, který se o místo ve sněmovně uchází jako člen ODS. Dvacátá je account managerka z Králova Dvora a taktéž členka ODS Jitka Egartová (44 let). Hned za ní se nachází property manager a zakladatelka základní školy 40letá Lenka Kotková, taktéž z Králova Dvora. Ta kandiduje ve spojeneckých barvách TOP 09. Technik z Berouna David Minařík (48 let) se jako člen ODS uchází o místo ve sněmovně z 30. místa.

V regionu lze potkat i tři kandidující komunisty. Z devátého místa se o hlasy hlásí městský strážník z Králova Dvora Jiří Žáček (67 let), který je zároveň členem strany. Martin Holman (44 let) je technickohospodářský pracovník z Žebráku, jenž se nachází na 20. místě kandidátky. Rudolf Rácz je dělníkem z Točníku, který kandiduje jako třetí od konce.

Piráti a Starostové mají v regionu dvě želízka v ohni. Miroslava Křížová (43 let), kterou navrhli STAN, je místostarostkou Olešné a kandiduje z 26. místa. O tři místa níže je vědecký pracovník a člen Pirátů Zdeněk Lajbner (43 let) z Chyňavy.

Méně známá Aliance pro budoucnost posílá do boje o poslanecká křesla z třetího místa důchodkyni Olgu Brunckovou (64 let) ze Rpet. Desátým v seznamu je Roman Froněk (63 let) z Berouna, který se živí jako OSVČ.

Spojení Trikolóra Svobodní Soukromníci má taktéž dva regionální zástupce. Z druhého místa se o přízeň voličů hlásí zastupitel Berouna a programátor Luboš Zálom (40 let), který je členem Svobodných. Richard Lang (41 let) ze Srbska je podnikatelem a kandidátem bez politické příslušnosti na 23. místě.

ČSSD z 11. místa posílá do boje Davida Grunta (39 let) z Hořovic, který se živí jako vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. Za Švýcarskou demokracii, kterou vede molekulární genetička Soňa Peková, kandiduje ze čtvrtého místa Vít Tuček (63 let), jenž je vedoucím oddělení aplikační techniky.