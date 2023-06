Co bude se sídlem pobočky a jejími zaměstnankyněmi dále, není jasné. „Mohu pouze potvrdit, že se pošta zavírá,“ řekla Deníku vedoucí pošty ve Švermově ulici.

V Berouně zůstane jediná pošta. Pobočka ve Švermově ulici bude od léta zavřená

Z toho, že pobočka na berounském sídlišti končí, místní obyvatelé radost nemají. Obecně se shodují, že pošta je v této části Berouna potřeba. Například mladý otec dvou dětí Jaroslav Lexa bude místní poštovní služby, které využívá nejméně jednou za měsíc, postrádat. „Pošta mi určitě chybět bude, protože teď budeme muset jezdit na náměstí. Auto sice máme, ale stejně to je ztráta času trmácet se do centra. Budeme to vždycky muset spojit s nějakou cestou,“ uvedl.

Podle Berouňačky Blanky, která pracuje na zubním oddělení ve stejném areálu, kde sídlí pošta, byla pobočka poměrně dost navštěvovaná. „Především zhruba v polovině měsíce, kdy bývaly kolikrát fronty až lékárně. Zřejmě kvůli tomu, že chodí důchody,“ poznamenala.

Mladá maminka Veronika, která rovněž bydlí na sídlišti, na pobočku zašla zpravidla jednou za měsíc. „Na poště využívám spíše Balíkovnu. Je škoda, že tu končí, protože s malým dítětem je určitě snazší dojít pěšky sem než jet autobusem či autem do města,“ dodala.

Další osudy sídla pošty jsou nejasné

Podle informací mluvčího České pošty Matyáše Vitíka po celé republice od 1. července ubude zhruba 300 poboček. Zhruba čtvrtina z nich přitom sídlí v prostorách, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodaření České pošty. To se týká i končící pobočky v Berouně. Co s prostory bude, zatím není známo. Ale pravděpodobně je stát nabídne k prodeji.

„Pokud bude nemovitost z naší strany vyhodnocena jako nepotřebná, dojde akreditovaným znalcem ke zpracování posudku, jenž určí cenu, za kterou bude objekt nabízen. Následně vedení pošty či dozorčí rada prodej schválí. Záměr bude zveřejněn na portálu veřejné správy po dobu 30 dnů. V rámci této lhůty se mohou přihlásit oprávněné subjekty s žádostí o převod majetku. Česká pošta v tomto případě převede majetek za cenu obvyklou podle znaleckého posudku,“ sdělil Vitík a připomněl, že do okruhu oprávněných subjektů nepatří obce, pouze státní složky, organizace a státní podniky.

Jak mluvčí České pošty vysvětlil, majetek, o který během zveřejnění prodeje nikdo neprojeví zájem, bude možné koupit prostřednictvím e-aukce.

A v neposlední řadě je variantou také přímý prodej, při kterém se kupující zaváže poskytovat služby pošty Partner. „Také v tomto případě je prodej uskutečněn za cenu určenou podle znaleckého posudku. Nemovitost je navíc zatížena věcným břemenem v rozsahu nutném pro zajištění poštovních služeb pro případ výpovědi smlouvy o provozování pošty Partner,“ upřesnil Vitík.

Podle zatím nepotvrzených informací by město Beroun mělo usilovat o zřízení služby pošta Partner.