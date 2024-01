„Vadí mi, že pobočku na sídlišti zavřeli, na poštu ve Švermově ulici jsem viděla z okna. Bydlím tam od svých dvaceti let, kdy baráky postavili. Populace na sídlišti stárne, zavření pošty přišlo v nejméně vhodnou dobu. Ještě zvládnu sem dojít, ale za chvíli už to zvládnout nemusím,“ postěžovala si u pošty v Kostelní ulici osmašedesátiletá Zdeňka Dvořáková.

Na návštěvu pošty si prý musí vyhradit dvě a půl hodiny, zatímco dříve jí stačilo deset minut. „Cesta sem mi pěšky trvá hodinu. Chodím sem kolem poledne, kdy tu není tolik lidí, to jdu většinou hned na řadu,“ vysvětlila Dvořáková. „Kéž by nám ve Švermově ulici zřídili aspoň okénko. V Praze v Nových Butovicích ho mají v nákupním centru. Nedávno jsem tam byla, nikdo tam nestál, tak jsem bez čekání zaplatila sipo,“ dodala.

Ze sídliště dorazil na poštu do Kostelní ulice i Jaroslav Švec s manželkou, vzájemně se podpírali: „Jsme sedmdesátiletí senioři ze sídliště. Nelíbí se nám, že máme poštu tak daleko, když na ni musíme až čtyřikrát za měsíc. A kolikrát nejede autobus. Pěšky nám to sem trvá i hodinu, protože v zimním počasí to klouže a musíme jít opatrně.“

Čekání se protáhlo

Mladík Jaroslav Peprný to má sice na poštu kousek, ale vadí mu, že musí dlouho čekat. „Bydlím kousek odtud, ale nenávidím to tady. Po zrušení některých poboček je tady víc lidí. Někdy tu čekám nesmyslně dlouho, i půl hodiny. Když si chci objednat něco přes e-shop a mají možnost vyzvednutí jen na České poště, tak to raději koupím jinde,“ poznamenal.

Větší nápor klientů na poště v Kostelní ulici v Berouně přiznal i mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Určitě je tam větší nápor klientů, protože část se přesunula z uzavřené pobočky na sídlišti, ale všechny transakce se stíhají,“ řekl s tím, že nárůst není dramatický. „Loni v červnu navštívilo poštu Beroun 1 celkem 12 771 klientů a po uzavření pošty na sídlišti odbavila v červenci 12 439 klientů. V prosinci, což je nejvytíženější měsíc roku, to bylo 14 185 klientů,“ dodal.

Kdo nechce čekat, může podle Vitíka využít rezervaci na konkrétní čas. „Naučili se s tím pracovat i senioři a objednávají se přes internet na konkrétní čas a službu. Ihned po příchodu na pobočku zadají do vyvolávacího systému číselný kód a v momentě, kdy se jejich přepážka uvolní, jdou okamžitě na řadu,“ vysvětlil mluvčí České pošty. Objednat se lze v sekci Doplňkové služby - Objednat návštěvu.

S novým majitelem

Budova ve Švermově ulici, kde sídlila pošta, už byla podle Vitíka prodána - za 6,9 milionu korun. „Ještě nemůžeme zveřejnit jméno kupce, jelikož neproběhl zápis do katastru nemovitostí,“ poznamenal mluvčí České pošty a prozradil pouze to, že jde o soukromníka.

Berounská radnice se podle starostky Soni Chalupové marně snažila bojovat o zachování pošty ve Švermově ulici mnoha dopisy adresovanými ministerstvu vnitra a dalším orgánům. „Výsledek byl ten, že budovu zařadili do elektronické aukce, což jsem za výhru nepovažovala. Do aukce s podnikateli jsme se nepouštěli,“ dodala Chalupová.