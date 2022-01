„V podstatě už několik let registrujeme zvýšený zájem o obor. Myslím, že jednoznačně k tomu přispěla téměř dva roky trvající pandemie. To přineslo především zvýšení prestiže profese v očích společnosti. V neposlední řadě na to má také pozitivní vliv mnohem lepší finanční ohodnocení, než tomu bylo v minulosti,“ říká ředitelka.

Co zachytily palubní kamery z nehody na D5: lidé přelézali svodidla

Před necelými pěti lety vešla v platnost novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která mimo jiné vedla k přejmenování oboru zdravotnický asistent na praktickou sestru.

„Tento krok zcela určitě taktéž napomohl ke zvýšenému zájmu,“ konstatuje Machková.

Dobré uplatnění na trhu práce

Ředitelka nicméně za jeden z nejdůležitějších faktorů ve zvyšování popularity oboru považuje široké uplatnění a vysokou poptávku na pracovním trhu.

„Absolventi naší školy jsou intenzivně vyhledáváni a na trhu práce se uplatní prakticky úplně každý. Víme, že se zaměstnavatelé zdravotnických zařízení předhánějí s atraktivními benefity, aby je přesvědčili jít pracovat právě k nim,“ míní ředitelka.

Berounská „zdrávka“ dlouhodobě spolupracuje jak s místním tak i hořovickým špitálem.

„Naše studentky a studenty se samozřejmě snažíme nasměrovat především na obě regionální nemocnice, protože víme, že tam je velká poptávka. Třeťáci a čtvrťáci v obou zařízeních vykonávají povinnou praxi,“ připomíná Machková.

Stipendium v nemocnici

Řada z nich poté v místních nemocnicích zůstává pracovat.

„Mohu potvrdit, že absolventi, kteří k nám přišli na praxi, u nás z velké většiny pokračují jako zaměstnanci. V této souvislosti nabízíme také takzvaný týden na zkoušku, aby si nezávazně vyzkoušeli pracovní podmínky, aby věděli, jaké jsou v našich nemocnicích možnosti péče,“ uvedla mluvčí nemocnic Petra Horáková.

Uspořádat masopustní průvod v časech omikronu. Půjde to?

Studenti si mohou rovněž během letních prázdnin přivydělat. „K tomu nabízíme různé placené letní brigády. Z našeho pohledu totiž povinná praxe určitě nestačí k tomu, pokud se studenti chtějí více seznámit s naším provozem,“ dodala Horáková s tím, že nemocnice též nabízí možnost stipendia.