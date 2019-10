Pozemky a dílny se vracejí do základních škol v Berouně

Je to takový stesk zaměstnavatelů: nejsou lidi do průmyslu, žáci nemají zájem o technické obory, ve školách chybí například dílny. „Již několik let je vidět i slyšet a nejen od zaměstnavatelů, že obzvláště technické profese zaznamenávají úbytek mladých lidí, kteří by je chtěli ve svém profesním životě vykonávat. Celá tato otázka je široké společenské i politické téma,“ okomentoval věc Dušan Tomčo, berounský místostarosta.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Šárka Charousková