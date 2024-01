Také v Hořovicích už město o některé pozemky požádalo, jak Deníku bez dalších podrobností potvrdila místostarostka Eva Kaufmanová.

Medvěd Kuba měl 24. narozeniny, velkou oslavu město přesunulo na říjen

Měňany mají zájem o veškeré zemědělské plochy na svém katastru. „Máme obecní teplárnu, v níž spalujeme dřevní odpad, a proto potřebujeme rychle rostoucí dřeviny,“ vysvětlil starosta Miroslav Douša.

Také Hlásná Třebaň se bude ucházet o všechny nabízené pozemky, Tetín o dva a Neumětely o jeden pozemek.

Nižbor chce podle referentky obecního úřadu Lucie Získalové osm pozemků, které tvoří části přístupových cest k některým nemovitostem nebo u nich má obec už z minulosti podílové vlastnictví.

Radní a zastupitele čekají jednání

„O některé pozemky určitě budeme mít zájem, hlavně o části místních komunikací a travnatých porostů,“ uvedl starosta Lochovic Tomáš Komínek. Více konkrétní ale být nechtěl, neboť o věci budou teprve jednat zastupitelé.

V Cerhovicích zatím nemají jasno. „Pozemky budeme probírat na jednání rady městyse, a pokud dospějeme k názoru, že jsou pro Cerhovice přínosné, požádáme o ně,“ řekl cerhovický starosta Jakub Hendrich.

Bohatá tombola na plese v Tmani nabízela nejen divoká prasata a bažanty

Zájem naopak nemají v Králově Dvoře. „U nás jde jen o dva pozemky na hranici s Berounem, vedle nichž nevlastníme žádné další pozemky, proto jsem si jistý, že kdybychom o ně žádali, tak je od státu nedostaneme. Museli bychom odůvodnit, proč je chceme,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Také Suchomasty nemají podle starostky Ivy Kinclové o žádný z pozemků zájem, jelikož jsou pro ně nevyužitelné.

Starosta Chyňavy Zdeněk Steiner je přesvědčen, že žádné vhodné pozemky pro obec k mání nebudou. „Samozřejmě koukáme po něčem, co by šlo dobře pronajmout a mít z toho peníze do obecní kasy. Ideální je orná půda, která ovšem půjde pod Státní pozemkový úřad, nebo les, ten ale zase půjde pod Lesy ČR. A pak jsou tam většinou spoluvlastnické podíly na místech, které pro obec nejsou vhodné, nebo chaty, které nechceme. Z toho plyne, že moc pozemků, které připadají v úvahu, není,“ poznamenal Steiner.

O cesty k chatám zájem nemají

V nabídce jsou i cesty v chatových oblastech. „Někdo samozřejmě může namítat, že bychom je měli kupovat, ale každá cesta s sebou nese výdaje do budoucna. A rozbitou cestu nikdo nechce,“ vysvětlil chyňavský starosta, podle kterého se obec loni snažila jeden z nabízených pozemků získat, ale neuspěla. „Naše nabídka bohužel nepatřila k nejvyšším,“ dodal.

Kdo by objevil v seznamu sebe nebo své příbuzné až nyní a chtěl ještě pozemky získat, musel by se už obrátit na soud. Lhůta pro přihlášení se k majetku po předcích totiž uplynula letošního 1. ledna a od následujícího dne je jeho majitelem stát, zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Noc na židli. Berounští bezdomovci mohou za silných mrazů spát v teple

„Pokud někdo do 1. ledna 2024 nepodal k příslušnému okresnímu soudu žádost o dodatečné projednání dědictví, má pouze možnost domáhat se majetku žalobou na určení vlastnického práva,“ potvrdil ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu Martin Mottl.

Seznamy znárodněných pozemků jsou k nahlédnutí na: www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-up-stredni-cechy

Mohlo by vás zajímat: Neumětely ovládly maškary, králem masopustu byl však řezník. Nechyběla zabijačka

Zdroj: Deník/Jana Hájíčková