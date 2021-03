„Jsem si dost jistý, že to může být práce jednoho člověka, maximálně pár jedinců. Dříve jsem tu viděl častěji odhozené plechovky od piva nebo energy drinků, teď tohle. To jsme to dopracovali,“ řekl na místě kolemjdoucí muž, který si nepřál být jmenován.

Už v minulosti Ministerstvo životního prostředí přitom zveřejnilo metodiku, jak s použitými rouškami nakládat. Mají se vložit do igelitového sáčku, zavázat, povrch vydezinfikovat a vyhodit do nádob na směsný odpad. „Byli bychom rádi, kdyby se občané chovali trochu více zodpovědně a uvědomili si, že takto znečišťují a kontaminují životní prostředí ve městě,“ podotkla Jitka Soukupová z oddělení komunikace a vnějších vztahů města, která dodala, že by se tito lidé měli nad sebou zamyslet.

Aby předešly tomu, že by se po městě povalovaly použité ústenky, nechaly Benátky nad Jizerou na svém území umístit speciální nádoby na použité jednorázové roušky. Beroun o podobné služby navzdory dění u mostu v současné době neuvažuje. „Benátky nad Jizerou mají vlastní skládku, takže mají jiné podmínky k ukládání odpadu. Ale stejně by to tento problém neřešilo, protože to je vždy a jen lidech,“ připomněla Soukupová a dala za příklad sáčky na psí exkrementy, které byly po městě rozmístěny minulý rok na podzim. „Máte tu většinu lidí, kteří to vítají a po svém psovi uklidí. A pak tu jsou jedinci, kteří to dodržovat nebudou, i když teď ty sáčky mají na každém rohu. A podobně to je i těmi rouškami,“ poznamenala.

Radnice proto své občany vyzývá k lepšímu přístupu. Soukupová k tomu dodala, že na toto nezodpovědné chování bude město více cílit. Zároveň město prosí občany, aby podobná místa fotili a hlásili prostřednictvím emailu podnety@muberoun. cz nebo skrze mobilní aplikaci ZmapujTo.

„Opravdu záleží jen na nás, v jakém prostředí budeme žít a jak se budeme k vlastnímu životnímu prostředí chvat. A odhodit odpadky do koše nebo do nádob, které jsou k tomu určené, to je úplně to nejmenší, co můžeme pro sebe udělat. Je to především o lidech,“ dodala mluvčí.