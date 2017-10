Praktičtí lékaři dnes neordinují, stávkují

Berounsko – Mnozí praktičtí dnes uzavřou ordinace v celé zemi. Chtějí upozornit na přebujelou administrativu ve své práci, byrokratizaci i nízké mzdy. V berounském regionu bude dnes stávkovat většina praktických lékařů.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

„V našem regionu je asi třicet praktiků. Na Hořovicku jdou do stávky všichni. Na Berounsku je hodně lékařů zaměstnanců, tak předpokládám, že jich zavře devadesát procent. Ti, co ordinace ve středu otevřou, to jsou lékaři zaměstnanci, podpoří naši stávku černou páskou,“ vysvětlil koordinátor stávky lékařů v berounském regionu praktický lékař z Komárova Jiří Konáš.



„Stávka už měla být loni, ale kvůli příslibu, že se některé věci změní k lepšímu, se neuskutečnila. Nic z toho, co nám bylo přislíbeno, ministerstvo nesplnilo a naopak to, co mělo být navýšeno, se ještě pokrátilo. Do stávky jdu i kvůli velké byrokracii, která se v našem oboru neustále navyšuje. Ve středu ordinaci neotevřeme. Kvůli zavedení elektronických receptů má letos ukončit praxi stovka lékařů,“ vysvětlila berounská praktická lékařka Klaudia Větrovská.



Ke stávce lékařů se dnes připojí i některé lékárny. Chtějí protestovat proti návrhu úhradové vyhlášky, která jim prý nijak nekompenzuje zavedení elektronického receptu. Lékárníci namítají, že si budou muset pořídit i nové čtečky. Kolik lékáren se k dnešní stávce nakonec připojí, a na půl hodiny zavře, není prozatím jasné. Připojují se jednotlivě.

V Berouně se k protestu přidá lékárna na Husově náměstí. „Ano, k dnešní stávce se připojujeme. Lékárny se uzavřou od půl jedenácté do jedenácti hodin. Na dveřích lékáren budou vylepeny letáky s informací a důvody, proč máme zavřeno,“ uvedla majitelka lékárny Olga Soukupová.



Lékaři budou všechny recepty nově od ledna vydávat přes počítač. Kvůli tomu ukončí svoji praxi desítky starších doktorů. Lékárníkům má nový způsob vydávání receptů přidělat spoustu práce. Zdravotní pojišťovny nyní poukazují lékárně 13 korun za každý lék vydaný na recept. Podle komory by měly lékárny dostávat 30 korun. Tedy stejnou sumu, co představoval zrušený regulační poplatek za každý vydaný recept.



„Nevím, co si o tom mám myslet. Platbám pojišťoven lékařům a lékárnám nerozumím. Myslím si ale, že soukromé zdravotnictví je všeobecně velký byznys a ten, kdo se v něm pohybuje, si určitě špatně nežije. Kam se podívám, tak se plýtvá a vše zaplatíme my, obyčejní lidé. Dnes jsem si šel koupit do lékárny ortézu na koleno a zaplatil jsem za ní čtrnáct set korun. Myslel jsem, že mě raní mrtvice,“ konstatoval Josef Musil z Berouna.



K protestu se připojili i praktičtí lékaři pro děti a dorost a ambulantní specialisté. Ordinace ale všichni neuzavřou. „Budeme stávkovat jen symbolicky. Vezmeme si pouze černou pásku. Ordinaci máme otevřenou jednou v týdnu a ve středu odpoledne k nám chodí maminky s miminky. Pacienti mě potřebují. Kdyby to bylo vše jinak zorganizované a konala se demonstrace, jako to bylo za ministra Davida Rátha, tak by to bylo jiné. To, co se řeší dnes, se řeší už roky a bez výsledku,“ poznamenal dětský lékař Vladimír Kasl.