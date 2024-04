/FOTOGALERIE/ Memorandum o spolupráci na provozu Pražské a Plzeňské brány uzavřel Středočeský kraj s městem Beroun, vlastníkem kulturních památek. Novou expozici a provoz zajistí Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace Středočeského kraje.

Memorandum o spolupráci na provozu Pražské a Plzeňské brány podepsal v Berouně radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda: „Jsem rád, že jsme spolu s městem Berounem našli cestu k zatraktivnění a k zpřístupnění obou berounských bran. Obě brány jsou přirozenou dominantou města, takže nová expozice doplní a rozšíří nabídku kulturních atrakcí v regionu.“

Obě městské brány, které jsou ve vlastnictví města Beroun, jsou součástí mimořádně dochovaného systému středověkých hradeb z počátku 14. století, který je dnes k vidění zejména na jižním a východním okraji historického centra města. Prostory Plzeňské brány jsou od roku 1992 provozovány pro veřejnost jako expozice Muzea Českého krasu. Prostory Pražské brány jsou od roku 2020 prázdné. Cílem Memoranda je vytvořit atraktivní návštěvnický provoz obou bran s poutavými expozicemi a průvodcovskou službou ve spolupráci berounského Muzea Českého krasu a města Beroun.

„Zpřístupnění Plzeňské i Pražské brány veřejnosti je krok správným směrem. V současnosti Muzeum Českého krasu umožňovalo turistům vstup na Plzeňskou bránu, takže přidružení Pražské brány se logicky nabízí. Obě brány navíc bude moci muzeum zahrnout i do svých prohlídek města s průvodcem, o které je z řad turistů i Berouňanů tradičně velký zájem,“ doplňuje starostka města Soňa Chalupová. Město Beroun se zavázalo nést náklady na stavební práce spojené se zpřístupněním obou bran, stejně jako náklady na realizaci nové expozice v prostorách Pražské brány. Středočeský kraj prostřednictvím Muzea Českého krasu zajistí odborný dohled, průvodcovské služby a také celkový provoz nové i stávající expozice. Pražská brána by se měla veřejnosti znovu otevřít nejpozději do roku 2027.