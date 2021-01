„Kvůli přetrvávajícímu dešti jsme nemohli solit, sypala se proto drť. Dnes v této práci pokračujeme, přestalo pršet, proto kde to jde, i solíme,“ uvedl tehdy ředitel Technických služeb Jan Dušek. Ledovka měla podle meteorologů roztávat až během dopoledne, na některých místech se udržela dokonce až do odpoledne.

„Silnice a chodníky se leskly jako zrcadlo. Normálně odjíždím do práce v půl šesté ráno, ale to se nedalo vyjít z domu. Tak jsem vyjel až po sedmé. To už kolem nás projel sypač a aspoň silnice byly průjezdné. Nejhorší to ale je s chodníky,“ svěřil se tenkrát pan Martin z Králova Dvora.



Paní Jiřina z Berouna také tehdy poukazovala na neposypané chodníky. „Jsem naštvaná, že ještě v půl osmé nebyl posypaný chodník ani před školou na Wagnerově náměstí. Má dcera tam dost nešikovně upadla a během chvíle byly na zemi další děti. Na takovou situaci měli být připravení.“



Simona Králová, která do Berouna dojížděla ze sousední obce, měla také špatné zkušenosti právě s chodníky. „Vystoupili jsme na zastávce před Jungmannovou základní školou a nedal se udělat krok. Chodník byl neskutečně zmrzlý a rozhodně nebyl posypaný. Přijeli s námi do města i důchodci, kteří byli objednaní k doktorovi. Měli velký strach udělat krok,“ popisovala své zážitky z pátečního rána před deseti lety paní Simona.

Předpovědi meteorologů se tehdy naplnily. Během noci ze čtvrtka na pátek začalo pršet a voda na promrzlých komunikacích namrzla. Chodníky i silnice v berounském regionu velmi rychle pokryla ledovka.



Náledí komplikovalo život stovkám řidičů na silnicích druhé a třetí třídy ještě v pátek. V některých místech nebyly silnice sjízdné ani pro silničáře. Kvůli náledí se dokonce berounští profesionální hasiči nedostali s cisternou k požáru sazí v komíně v rodinném domku v Novém Jáchymově.



„Po hlavních komunikacích se jelo celkem dobře, protože byly včas posolené. Ve čtvrtek večer jsme měli hlášený požár v Novém Jáchymově. Naše cisterna k němu ale kvůli náledí nedojela. Na místo se dostal jen velitelský automobil. Z tohoto důvodu jsme museli požár sazí v komíně hasit pískem,“ informoval o problémech na nesjízdných vozovkách mluvčí berounských profesionálních hasičů Milan Provazník.

Několik výjezdů museli kvůli náledí absolvovat i policisté z berounského oddělení dopravních nehod.



„V Králově Dvoře například jeden pán zaparkoval svůj osobní vůz Ford Mondeo na zledovatělé vozovce. Zatáhl ruční brzdu a odešel. Když byl pryč, tak se auto samo od sebe na ledu rozjelo a nacouvalo do za ním stojícího osobního vozidla stejné značky,“ popsala jednu z několika nehod mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Dálnice D5 byla ve čtvrtek i v pátek podle zástupce vedoucího rudenského dálničního oddělení policie Davida Bukovského sjízdná. „Správa a údržba dálnic v Rudné byla na tvorbu ledovky připravená. Silničáři dálnici včas nasolili, takže jsme nemuseli vyjíždět k dopravním nehodám,“ uvedl David Bukovský.



Náledí před deseti lety ráno zkomplikovalo dopravu dětí do školy a lidí do práce v mnoha obcích berounského regionu. Silnice druhé a třetí třídy nebyly na některých místech vůbec ošetřené.



„Dnes ráno přijel na zastávku ze tří autobusů pouze jeden, a to ještě se zpožděním,“ uvedla tehdy Růžena Nováková z Hudlic. Dispečer přepravní firmy Probo Bus Králův Dvůr Martin Abrahám její slova potvrdil.



„Situace na silnicích byla v pátek ráno hodně problematická. Autobus, který ráno vozí lidi z Bránova, kvůli ledu na silnici vyjel s více než hodinovým zpožděním. Další autobus, který vyjíždí z Nového Jáchymova, zapadl u Otročiněvsi a my museli zavolat silničáře s posypovým vozem. Jinde jsme problémy neměli,“ vysvětlil Martin Abrahám.