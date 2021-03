Ještě než vypukla masopustní zábava, poskytl tehdy rozhovor organizátor Martin Tuček.

Berounský masopust letos slaví jubileum. Připravili jste nějaké novinky?

Masopust má novou, od loňska (2010 pozn. red.) osvědčenou koncepci veselého hašteření mezi stoupenci vína a piva, takže jsme se jí drželi i letos. Pro pamětníky minulých ročníků jedeme stále ve známých kolejích, ale přesto nově, protože poprvé moderujeme akci společně s Lukášem Grűnerem.

Je těžké připravit masopust v tak velkém městě, jako je Beroun? Podobné tradice se spíš udržují spíše na vesnicích.

Dnes už tolik ne, za 10 let po obnovení tradice už masopust pevně zapustil v Berouně kořeny. Největší práci už za mě odvedli Radek Dolejš a Michal Kovářík.

Kde sháníte kostýmy?

Většina kostýmů je vlastnoručním dílem samotných účastníků průvodu a sám se těším, čím mě letos překvapí. Když není tolik času, hojně se využívá půjčovna v Žebráku.

Co se vám osobně na masopustu nejvíc líbí?

Je to skvělá příležitost se setkat s přáteli a pořádně si zařádit. Přeci jen by nás měl potom čekat dlouhý půst.

Odpoledne každoročně pokračujete v pivovaru Berounský medvěd, kde se představí řada místních kapel. Hrají zde vždy stejné skupiny, nebo se snažíme skladbu kapel každý rok obměňovat?

Některé kapely jako Happy Sapiens a BLaCK HiLL už prostě k Berounskému masopustu neodmyslitelně patří. Na druhou stranu poprvé zahrají Echoes of Pink Floyd a mladá kapela Tak akorát. Většina kapel má na region nějakou vazbu.