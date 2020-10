Děti ve věku od dvanácti do patnácti let tehdy zvládly tuto fyzicky a technicky náročnou sestavu na výbornou a dostaly se mezi osmdesát postupujících.

Další perné chvilky je však čekaly 24. října 2010, kdy se konalo semifinále. „V přímém přenosu soutěže půjdeme proti dalšímu soutěžícímu. Nyní ani nevíme, zda se jedná také o taneční skupinu. Když soupeře porazíme, jdeme do finále. Když se nám to nepodaří, tak v soutěži končíme,“ vysvětlil tehdy autor choreografie a majitel berounského tanečního centra R.A.K. Jan Liška.



Juniory úspěch překvapil, a to i přes to, že s choreografií Nekonečný příběh uspěli ten rok v dubnu na mistrovství středních Čech, o měsíc později mistrovství Čech a na konci května mistrovství republiky. „Nejdříve jsme se báli, že nepostoupíme, byli jsme překvapení,“ řekla tanečnice Katka Veselá.

Tehdy třináctiletá Katka Veselá byla jednou z třiadvaceti dětí, které v Nekonečném příběhu vystupovaly. Talentmánii sledoala celá její rodina. „Všichni sedí u televize a čekají na vystoupení. Už předem ví, na kterém místě budu tančit,“ ocenila tehdy podporu blízkých Katka.



Štěstí v soutěži zkusily dvě skupiny berounského tanečního centra. Do divadla postoupily i děti s choreografií Hladoví termiti. Do semifinále už jen Nekonečný příběh. „Určitě to zkusíme v některé z dalších soutěží znovu,“ uzavřela tehdy jedenáctiletá tanečnice Adéla Lišková, která vystoupila s ostatními v Hladových termitech.