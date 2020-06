/FOTOGALERIE/ „Volejte sláva! Přijíždí král!“ znělo v červnu roku 2010 berounskými ulicemi. Mocným hlasem rytíři svolávali obyvatele města. Další ročník Berounských hradeb přinesl jednu velkou novinku. Akci zahájil příjezd Přemysla Otakara II. a z jeho návštěvy se stala tradice. Letos se ale Berounské hradby kvůli přetrvávajícm hygienickým opatřením nekonaly. Tuto slávu si ale můžete připomenout díky archivu Deníku

Berounské hradby s králem Přemyslem Otakarem II. | Foto: Vojtěch Plecitý

Slavnosti před deseti lety zahájil příjezd krále Přemysla Otakara II. s jeho družinou. „Slavíme 745 let od první písemné zmínky o městu. Žádné podobné představení jsme v Berouně neměli. Za pět let se bude slavit kulaté výročí a královský průvod by tu určitě chyběl,“ vysvětlil v roce 2010 tehdejší místostarosta Berouna Tomáš Havel, jak vznikl nápad pozvat do města královskou družinu.