PŘED 10 LETY: Hrad Točník patřil dětem a vodním hrátkám

Bazénky, kádě, kyblíky vydlabané kmeny mohutných stromů. A to vše plné vody. I tak by šla popsat atmosféra na hradě Točník, kde se na konci června roku 2010 konaly vodní hrátky. Celý den patřil středověký hrad dětem. „Je to nejlepší den mého života,“ hodnotil akci na hradě tehdy pětiletý Honzík. Díky archivu Deníku si ma tento den můžete zavzpomínat.

Vodní hrátky na Točníku | Foto: Petra Lišková

„Snažíme se pořádat akce pro děti na Točníku každý měsíc. Jen v červenci budeme mít pauzu, za to se už teď těšíme na srpen, kdy zde připravíme akci nazvanou Farmaření,“ sdělily tehdy organizátorky akce Helena Neumannová a Milena Krönová. A obě dvě mohly mít důvod k radosti. Na vodní hrátky se jim vydařilo počasí a návštěvníci na samotnou akci nešetřili chválou. A chválili především ti, pro které byly hrátky určené. „Je to tu super. Je to můj nejlepší den života. Moc se mi tady líbí, asi nejvíc ty lodičky v bazénu. Dělali jsme s kamarádem bitvu,“ svěřoval se nám pětiletý Honzík Pernica. Ten už byl s rodiči na akcích pořádaných na Točníku několikrát a mohl srovnávat. Pro jeho stejně starou vrstevnici Vendulku z Rudné to ale byla premiéra se vším všudy. „Jsme tady poprvé, i když to na Točník z Rudné není velká dálka. Moc se nám tu líbí, je to úžasná akce,“ hodnotili sobotní den na hradě Vendulčini rodiče. PŘED 10 LETY: Berounští vítali svého krále Přečíst článek ›

