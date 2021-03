/FOTOGALERIE/ Dvaadvacátý ročník Poberounského masopustu přilákal v roce 2011 do ulic Zadní Třebaně více než sto maškar. Zavzpomínat si na tuto dobu můžete s archivem Deníku.

Poberounský masopust se konal v Zadní Třebani již po dvaadvacáté | Foto: DENÍK/Radka Kočová

Tradiční Poberounský masopust přiblížil tehdy jeden z pořadatelů Miloslav Frýdl. „Masopust je, podobně jako třeba Vánoce či Velikonoce, tradiční akce, která by měla ctít zavedené zvyky a náležitosti. O to se v případě Poberounského masopustu, (který se v roce 2011 konal v novodobé historii již podvaadvacáté), snažíme především. Nicméně je pravda, že každý rok divákům nabízíme nějakou ozvláštňující novinku. Letos byly dvě. Jednak byla poprvé udělena nejoriginálnější maškaře Cena Josefa Jahelky. Má podobu rozzářeného sluníčka zavěšeného na zlatém řetězu a jméno získala po loni tragicky zesnulém obyvateli Zadní Třebaně, který v minulosti několikrát získal za své převleky titul Král masopustu. Mimochodem – sluníčko vyrobili žáci ZŠ Liteň. Cenu získali manželé Zavadilovi za masku Berušky a Ferdy mravence. Druhou novinkou bylo vystoupení koňských akrobatů z profesionální skupiny Caballos, kteří předvedou, co všechno s koňmi a na koních dovedou.“