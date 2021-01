Výroba Českých lvů byla v roce 2011 v nižborské sklárně Rückl Crystal jubilejní. „Pro filmovou akademii je dodáváme již desátým rokem. Soutěž má vždy přibližně osmnáct kategorií. Přitom jich vyrábíme kolem třiceti. Nikdo totiž dopředu neví, kolik umělců bude v jedné kategorii odměněno,“ vysvětlil tehdy Jiří Rűckl.

Zrození sošek si tenkrát nenechal ujít ani Petr Vachler, zakladatel nejprestižnější české filmové soutěže a zároveň její původní režisér. „Proces výroby sošek mne neustále fascinuje. Ze zdánlivě neurčitého tvaru vzniká nádherná věc, která se už nedá předělat. Zrod sošky Českého lva je stejně krásný, jako přímý televizní přenos. Také se uskuteční jednou a je definitivní,“ prozradil své tehdejší pocity při návštěvě sklárny Petr Vachler.

Sklenění lvi zůstali v nižborské sklárně až do 5. března roku 2011, kdy se v pražské Lucerně konal 18. ročník filmové ceny Český lev. Jedna ze sošek ale do Prahy dorazila již o měsíc dříve, a to na nominační večer, kde byla předána v kategorii za nejlepší zahraniční film.