„Napadlo nás to na konci školního roku. Podobnou akci jsme připravili pro kvintány, kteří se se školou před prázdninami loučili nočními hrami. Tak jsme si s kolegy řekli, že bychom se takto mohli sejít před začátkem školního roku,“ vysvětloval tehdy dějepisář Roman Urbánek.

Vážený profesorský sbor se tehdy sešel na školním dvoře k večeru. Devět nejodvážnějších se rozhodlo za zdmi ústavu skutečně i nocovat. „Naštěstí jsme nezmrzli,“ poukázal tenkrát pedagog na nepřízeň počasí, se kterou učitelé při plánování akce nepočítali.

„Společně jsme úspěšně dali sbohem prázdninám a vkročili do nové sezóny,“ těšil se z akce se Roman Urbánek. Učitelé to ale ve škole neměli vůbec snadné. Z plánované noční hry na schovávanou nakonec sešlo. Vždyť v budově končí rekonstrukce a na chodbách se ještě uklízí. „Není to ale tak hrozné, jak jsme se obávali. Z toho nejhoršího se nám podařilo školu uklidit,“ dodal.Ještě před začátkem školního roku se vyměnily všechny vchodové dveře a okna,“ řekla zástupkyně ředitele Blanka Plecitá. Studenti se tehdy vrátili do opravené školy jen na hodinu. Na slavnostní zahájení se přesunulo celé gymnázium netradičně do Společenského domu.Ředitel vždy po prázdninách vítal studenty v budově kina, ta je ale již dva roky zavřená.

Vojtěch Plecitý