/FOTOGALERIE/ Zpřísnit pravidla parkování, odstranit živé ploty, které brání lidem v chůzi parkem, postavit cyklostezku a dřevěný altán. Tyto a mnohé další úpravy byly součástí vítězného architektonického návrhu na revitalizaci hostomického Tyršova náměstí, který se veřejnosti představil před deseti lety. Připomenout si tuto událost, která byla spojená i s výstavou architektonických návrhů můžete díky archivu Deníku.

Hostomičtí získali 32 návrhů na úpravu náměstí | Foto: DENÍK/Radka Kočová

Obyvatelé Hostomic úpravu náměstí uvítali. Důrazně však upozorňovali na to, že z města nesmí zmizet ani jeden zdravý strom. „Velmi málo tu prší, v létě se náměstí mění v saharu. Hostomice přišly v posledních letech o mnoho stromů, ať už z důvodu jejich špatného zdravotního stavu, nebo kvůli stavebním zásahům. To už se nesmí opakovat,“ konstatovala Libuše Kůtová, která v Hostomicích žila třicet let a do města ji zpět přivedla právě výstava architektů, kteří do soutěže odeslali celkem dvaatřicet návrhů na úpravu centra města.