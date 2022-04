Eva Drbalová, ředitelka ZŠ Wagnerova Beroun:

„V takovémto případě musí škola důsledně zůstat korektní a pracovat s fakty. Skutečnost, že by si žáci měli formovat vlastní názor, je také samozřejmost, ale myslím si, že by takto měli činit samostatně. Ovlivňují je rodiče a do jisté míry také pedagogové. Myslím si ale, že by to mělo fungovat pouze ve smyslu předkládání správných informací. Osobně mi to přijde jako velká manipulace, co ta paní učitelka udělala. Ty děti nemohly z toho vyučování odejít – nemohly se sebrat a říct ‚tohle nebudu poslouchat‘. Ta paní učitelka jim říkala svůj názor, kde naprosto chyběla nějaká diskuze bez možnosti dát dětem prostor k argumentaci. Jako ředitelka bych se do takové situaci vůbec nechtěla dostat, určitě bych ji ale řešila podobně. Jako totální nesmysl mi přijde, že v této situaci neměli žáci učitelku vůbec nahrávat. Co jiného mohly dělat? Navíc ten žák šel s nahrávkou nejdříve za rodiči, což bylo to nejlepší, co mohl udělat.“

