Průměrně na každou ordinaci vychází zhruba 2000 pacientů. Realita je ale jiná. Počty registrovaných pacientů se v jednotlivých ordinacích výrazně liší. Například sám Václav Krůta jich má v kartotéce na tři tisíce. Rozdíl je také v počtu úkonů, které každý stomatolog zvládne za den. Bývá to od pěti do třiceti ošetření. I to je důvod, proč se navzdory dostačujícímu počtu lékařů lidem hledá nový zubař hůře. Problém mají zejména lidé, kteří léta nikam nedocházeli pravidelně.

Obecně platí, že je povinností pojišťoven se o své klienty postarat a v této věci jim pomoct. Většina tedy průběžně aktualizuje seznam dostupných zubařů a může hledání ulehčit. Stačí pouze zajít na pobočku a poptat se. Často se pak ale stává, že lidé musí za svým novým stomatologem dojíždět i do vedlejšího okresu. Například z Berounska to bývá většinou do Prahy.

Byt i peníze na vybavení ordinace. Obce častokrát marně shánějí zubaře

Objevila se ale naděje pro ty, kteří stále hledají. Spočívá v představení takzvané kapitační platby, která by měla zubaře motivovat přijmout více pacientů. „Zdravotní pojišťovny díky tomu poskytují fixní platbu za počet registrovaných pacientů. To znamená, že by to mělo podnítit naše kolegy k tomu, aby ty registrace opět otevřeli. Teprve uvidíme, jak moc to pomůže s podporou přijmutí nových pacientů. Tato platba by se navíc do budoucna měla zvyšovat,“ sdělil předseda.

Situaci zatím příliš nekomplikuje příliv uprchlíků do regionu, nicméně i o ty se stomatologové již starají. „Teď se na nás obrací noví pacienti z řad ukrajinských uprchlíků. Protože se většinou jedná o akutní ambulantní výkony, které nejsou finančně nákladné, komora nám doporučila, aby je ordinace péči v rámci svých možností poskytly bezplatně,“ dodal Krůta, jehož praxi takto navštívili již čtyři lidé z Ukrajiny.