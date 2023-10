Už před rokem napadlo Barboru Černou z Neumětel, že by mohla uspořádat dětský bazárek. Pak ale myšlenku zavrhla, že by s tím bylo moc práce. „Letos jsem se s nápadem svěřila sousedce Evě, která se nabídla, že mi pomůže. A tak jsme se do toho pustily. Nakonec nám pomohly ještě další tři kamarádky,“ svěřila se Barbora Černá, která chtěla prodat věci po svých čtyřletých dvojčatech a zároveň jim nakoupit něco nového.