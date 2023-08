/FOTOGALERIE/ Na berounském autobusovém a vlakovém nádraží na konci minulého týdne v brzkých ranních hodinách přepadl neznámý útočník řidiče autobusu společnosti Arriva, který se právě chystal vyjet s pravidelnou linkou. Zloděj mu sebral všechny věci, bez telefonu se muž nemohl obrátit na policii ani zavolat dopravní firmě, že spoj nepojede. Pomohla mu pokladní vlakového nádraží.

Prostranství berounského vlakového a autobusového nádraží | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Podle informací policie došlo k přepadení v čase mezi 3.50 a čtvrtou hodinou ranní. „Na základě výpovědi poškozeného by mělo jít o jednoho pachatele. Případem se zabývají policisté z berounského obvodního oddělení,“ potvrdila mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Za trýznivou vraždu matky uložil soud ženě z Berouna sedmnáctiletý trest

Deník získal svědectví pokladní z přepážky vlakového nádraží, která se nachází v už zrekonstruované části výpravní budovy. Právě tato žena přepadenému pomohla. Pokladna se podle jejích slov otevírá ve čtyři hodiny ráno, do práce tedy pravidelně přichází chvilku předtím. „Chystala jsem si zrovna věci a vtom jsem viděla pána, jak bouchá na skleněné dveře. Podle ‚arriváckého‘ trika, které měl na sobě, jsem poznala, že jde o řidiče autobusu,“ uvedla.

Řidič na ni křičel, ať rychle zavolá policii. „Ptala jsem se, co se stalo. Řekl, že byl přepaden a přišel o všechno. Bez telefonu ani nemohl zavolat o pomoc, proto přiběhl k nám. V té chvíli ho nejvíce trápilo, že měl v ukradeném mobilu číslo na zaměstnavatele a nemohl dát vědět, že nevyjede,“ popsala dramatické ráno žena.

Pusté nádraží časně ráno

Pachatel si přitom mohl vyhlédnout i ji, protože do práce přišla jen pár minut před přepadením řidiče. „Incident jsem neviděla, ale myslím, že se to stalo, když šel k autobusu. Tam mohl být rozdíl nejvýš pěti, deseti minut od doby, kdy jsem do práce přicházela já. Chodíme tudy všichni s vědomím, že se tu takové věci mohou stát, a není to moc příjemné,“ poznamenala.

Pamětník: Od vyhazovu ze strany by mě prý nezachránilo ani líbání s Brežněvem

Podle informací policie se případ nyní vyšetřuje jako podezření z trestného činu krádeže osobních věcí a dále pak z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. „Za oba skutky pachateli hrozí až dva roky odnětí svobody. Kolegové momentálně analyzují kamerové záběry místa, kde ke skutku došlo, a zjišťují další možná svědectví,“ doplnila policejní mluvčí Schneeweissová.

Společnost Arriva se k věci odmítla vyjádřit. Není tedy jasné, zda je řidič v pracovní neschopnosti a o jaký spoj se konkrétně jednalo. „Událost nebudeme komentovat, probíhá její šetření,“ napsal pouze mluvčí Arriva Transport Česká republika Jan Holub.