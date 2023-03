Například králodvorskému BestDrive se zvedly veškeré provozní náklady za elektřinu, teplo, vodné a stočné i další režijní výdaje nutné pro provoz autoservisu. A to se promítlo do služeb, které poskytuje, přezutí kol nevyjímaje.

„Zdražili jsme zhruba o sto korun za kompletní přezutí vozidla u všech typů a velikostí pneumatik s tím, že původní cena byla 895 korun za běžné osobní vozidlo,“ říká přijímací technik a automechanik Jan Malý, který v automobilové branži působí už patnáct let.

Největší položkou je podle Malého cena nových pneu, které zdražily o stovky korun za kus.

Například standardní sada čtyř letních gum o průměru sedmnáct palců na Škodu Fabia je letos za stejnou částku, za kterou by si motoristé v minulém roce pořídili o jednu pneumatiku navíc.

Pneumatiky jsou o deset až třicet procent dražší

„Ceny vzrostly od 10 do 30 procent, záleží na rozměru. Například standardní pneumatika střední třídy na fabii teď vyjde zhruba na 1490 korun. Loni to bylo kolem dvanácti set i méně. Cenu pneumatik bohužel moc neovlivníme, protože ji určují dodavatelé. Do její výsledné výše se promítá doprava a samozřejmě výroba,“ vysvětluje technik.

Navzdory vyšším cenám zájem o přezutí neklesá, v autoservisu registrují spíše jeho nárůst. „Asi to bude tím, že lidé chtějí ušetřit čas, takže nepociťujeme odliv zákazníků. Potřebují jezdit a musejí mít auta v pořádku,“ říká Malý.

Jarní sezona přezouvání se liší od té zimní především tím, že motoristé nutně nepotřebují mít přezuto od určeného data (na sklonku podzimu to je 1. listopad). Přesto Jan Malý doporučuje, že nejlepší chvíle na objednání auta na výměnu pneumatik je právě teď a není radno věc odkládat. Nemusí totiž zbýt místo a bez objednání budou muset lidé čekat.

Zdroj: Zdeněk Kellner

„Od začátku příštího měsíce má u nás nasmlouváno přezutí hodně firem, takže víme, že k nám najede flotila služebních vozidel, která zaberou třeba i celý týden. Pak už se nemusí dostat na soukromé osoby, které přijedou třeba takzvaně na blind,“ vysvětluje technik s tím, že i tak se snaží soukromým majitelům aut vyjít co nejvíce vstříc. „Máme dost mechaniků a případně můžeme otevřít extra heverové stání. Většinou jsme schopni vyhovět hned, někdy se může stát, že si zákazníci hodinku počkají,“ dodává.

Nečeká vás cesta na hory? Přezujte hned

I když do dubna může počasí ještě překvapit, přezutí se nemusejí bát motoristé, kteří neplánují vyrazit do vyšších poloh - například do Brd. „Je to dáno tím, kde bydlíte. Tady u nás na Berounsku už je adekvátní čas přezout, pokud má tedy člověk auto na ježdění po okolí. Ve výjimečném případě se jednou sveze autobusem,“ dodává Jan Malý.

Často se stává, že motoristé takzvaně dojíždějí zimní pneumatiky v letním období. Jak ale varuje manažerka obecného motorismu Autoklubu ČR Veronika Truhlářová, je tento zvyk poměrně nebezpečný. Zimní pneumatika je totiž vyrobena pro použití za nízkých teplot a jízdy na povrchu typickém pro toto období. Jejími nejdůležitějšími vlastnostmi jsou přitom měkkost a pak i hloubka dezénu.

Nebezpečná jízda a vyšší spotřeba

„Nejenže se v letních měsících zimní pneumatika rychleji sjíždí kvůli své vysoké měkkosti a pružnosti, ale také se vozidlo stává hůře ovladatelným. Brzdná dráha se ve vysokých teplotách výrazně prodlužuje, o to více na mokré vozovce. Také přilnavost v zatáčkách je horší a při aquaplaningu budete mít co dělat udržet auto na vozovce,“ varuje Truhlářová s tím, že zimní pneu v létě zvyšuje i spotřebu paliva.