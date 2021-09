Běh pro charitu zahájil program pro děti, které se mohly zúčastnit dovednostních her či si zaskotačit na skákacím hradu. Díky malování na obličej tak po berounském náměstí například pobíhala liška, spiderman či záhadný zelený tvor s tesáky.

S postupem odpoledne, které se odehrávalo pod jasnou oblohou, mohli přítomní zhlédnout vystoupení mladých mažoretek Berounské hvězdičky. Následoval rodinný běh na jeden kilometr, kterého se zúčastnili především ti nejmenší.

Účast byla celkově velmi vysoká, což osobně rád ocenil ředitel Charity Beroun Per Horák. „Jsme moc spokojení, protože běhen dnešního dne přišlo opravdu hodně lidí. Jen rodinného běhu se zúčastnilo přes sto dětí. To nás velmi těší, protože se svými rodiči přišli podpořit dobrou věc. Myslím si, že to je velmi dobrá zpráva do budoucna,“ uvedl ředitel.

Akce se celkem zúčastnilo kolem 500 lidí a na hlavní běh vyrazilo kolem 200 běžců. Ještě před samotným během se ale hromadně cvičilo a předávaly se šeky s finanční hotovostí. Jako první se úkolu chopila zástupkyně holdingu Akeso Lucie Lišková, která předala do rukou ředitele Charity Beroun symbolický šek na 20 tisíc korun.

„Rehabilitační nemocnice Beroun i Nemocnice Hořovice jsou již několikátým rokem hrdými partnery akce. Charitu Beroun podporujeme nejen při sportovních a kulturních akcích, ale i při charitativních sbírkách. Rovněž naši zaměstnanci se pravidelně účastní. Stejně jako v loňském roce jsme rádi aktivity organizace podpořili,“ uvedla v Lucie Lišková, PR and Community Manager berounské nemocnice.

Předání šeku na 40 tisíc korun od společnosti GZ Media se událo před hlavním během. Tu zastoupila Ivana Tomisová, ředitelka právně-personálního úseku. „Jsem moc ráda, že mohu předat šek za Gramofond, který je nadačním fondem společnosti GZ Media. Letos to je už po čtvrté a jsme moc rádi, že můžeme podpořit právě Charitu Beroun, protože to je jeden z účelu Gramofodnu, a sice podporovat organizace a potřebné osoby z našeho okolí,“ řekla Tomisová, která se také běhu zúčastnila.

Ředitel Charity Beroun oběma organizacím za jejich podporu vřele poděkoval. „Velice si této podpory vážíme a věřím, že budeme spolupracovat i v následující letech,“ dodal Petr Horák, kdy nezapomněl pochválit vydařené počasí a především pak za podporu poděkoval i všem zúčastněním z řad veřejnosti.

Celkově se na akci vybralo přes 100 tisíc korun. „Tyto peníze pomohou péči o seniory a nemocné, kteří žijí v našem regionu. Charita Beroun se velkou měrou stará o lidi roztroušené po všech vesnicích celého Berounska a často dojíždějí i tam, kam jiné služby vzhledem k finanční nákladnosti nedojedou. Snažíme se tak takovéto služby zajistit a vybrané peníze budou primárně sloužit na jejich financování,“ dodal Petr Horák s tím, že bude rád, když se letošní akce stane předzvěstí dalších úspěšných ročníků.