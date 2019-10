/FOTOGALERIE/ Jak se již stalo tradicí, tak v termínu třetí říjnové neděle, tentokrát 20. října hodinu po poledni, uspořádalo město Králův Dvůr spolu s Letecko-modelářským (LM) klubem 216 tradiční drakiádu na louce v lokalitě Bora. Jelikož již poněkolikáté pořadatelům doopravdy přálo počasí, našlo si čas na pouštění draků okolo stovky dětí s dospěláckým doprovodem.

Drakiáda na louce v lokalitě Bora v Králově Dvoře. | Foto: Pavel Paluska

Co by to bylo za drakiádu, kdyby na děti nečekala odměna. Nejprve u zápisu obdržely sladkosti a poté svoje draky přihlásily v soutěži o ceny. Udělovalo se ocenění v podobě pamětního listu pro nejstaršího a nejmladšího účastníka a poté ve třech kategorií byla oceněna první tři místa. Kategorie byly kupovaný drak, vyrobený drak a nechyběla ani kategorie nejkrásnější drak.