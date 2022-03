„Akce vznikla spontánně, kdy nás napadlo udělat takové setkání a ukázat ukrajinským matkám s dětmi, že jsou tady vítaní a že s nimi držíme pohromadě. Připravili jsme zábavný program, Matěj Duras z farmy nám daroval buřty domácí výroby a dodal dřevo. My jsme se postarali o materiální zabezpečení. Doufejme, že se u nás bodu ukrajinští spoluobčané cítit dobře a budeme všichni držet pospolu,“ řekl Mališ.

Další, kdo rád přidal ruku k díku, byl právě Matthew „Majtěj“ Duras, majitel Velkostatku Tetín, který mimochodem jednu rodinu ubytoval na své farmě. „Hlavní myšlenka byla uspořádat pro naše nové spoluobčany přátelské setkání, abychom se mohli všichni navzájem lépe poznat. Tím jsme jim chtěli přichystat prostředí, které by jim mohlo pomoct aspoň na chvíli nemyslet na to, co se na Ukrajině děje,“ řekl Duras.

Zázemí pro uprchlíky v tetínské sokolovně: K dispozici je čtyřicet lůžek

Za obec se akce zúčastnil místostarosta Tetína Martin Machulka, který taktéž vyzdvihl potřebu uprchlíkům připravit co nejvíc domácí prostředí. V obci se též připravují na skutečnost, že jim budou muset poskytnout útočiště na delší období.

„Jako obec se momentálně trochu držíme zpátky, protože tu máme hodně lidí, kteří chtějí pomáhat sami. Ale protože víme, že to může být na dlouho, tak se na tuto variantu připravujeme. V této souvislosti jsme ve spojení i s dalšími obcemi v oblasti dolní Berounky,“ vysvětlil Machulka.