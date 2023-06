„Děti si k nám podaly přihlášky i na dva obory, ale řešili jsme i spoustu případů, kdy se nedostaly ani na jeden z nich a musely si vybrat jiný volný obor – takže například ne truhláře, ale třeba instalatéra,“ uvedla personalistka školy Lada Jakubová.

V Hlinkách zaznamenali i případy, kdy se na učební obory přihlásily děti s výborným prospěchem, protože se nedostaly na střední školy. „Například na obor kuchař-číšník jsme přijali zájemce s jedinou dvojkou. Navíc ještě teď registrujeme požadavky o přijetí dětí, které to do poslední chvíle zkoušely na střední školy. Ty už také nemůžeme vzít ani na učební obory, protože máme plno. Letos to bylo pro nás všechny psychicky hodně náročné,“ poznamenala personalistka.

Na studijních obory v Hlinkách tak připadne třicet dětí na jednu třídu, u těch učebních jsou počty žáků různé. „Na celou školu máme pevně schválený počet tříd a studentů. Takže u učebních oborů to je někde čtyřiadvacet dětí, jinde dvanáct,“ doplnila Jakubová.

V Hořovicích je stále ještě naděje

Také Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hořovice naplnila všechny obory do posledního místa. Do školy přišlo 350 přihlášek, na maturitní obory přitom bylo přijato 88 dětí. Škola nicméně poskytne ještě nějaká volná místa,“ potvrdil ředitel školy Vladimír Kebert.

Na učiliště, které sídlí v Tlustici, přijali 70 dětí. A mají plno. Z učebních oborů lákal nejvíce elektromechanik pro zařízení a přístroje. „Jde o obor, který časem určitě přeroste do maturitního. Následují nástrojář a zámečník. Velký zájem je proto, že dlouhodobě spolupracujeme s podniky z regionu, které žákům nabízejí stipendia a po vyučení i pracovní místa. To se týká i studijních oborů,“ dodal ředitel.

U maturitních oborů musela škola kvůli vysokému zájmu zavést minimální počet bodů získaných u jednotného přijímacího řízení. „Žáci tak museli u zkoušky z matematiky a češtiny splnit nejméně 13 z celkových 50 bodů. Máme totiž zkušenost, že ti, kteří takového skóre nedosáhli, se tu vždy zbytečně trápili. Letos kvůli tomuto kritériu neuspělo 80 dětí,“ vysvětlil Kebert.

Na gymnáziích byla situace přece jen klidnější. V Berouně na Gymnáziu Joachima Barranda otevřou v září podle očekávání tři plné třídy. Nával byl bezpochyby silnější než v předchozích letech. Především pak na osmiletou formu studia, kam se hlásilo 222 žáků. Přijali jich třicet. Na čtyřleté studium v září do dvou tříd nastoupí celkem 68 budoucích studentů, hlásilo se jich 137.

Značný zájem o osmileté studium

„Můžeme potvrdit, že zájem byl vyšší než v předchozích letech, ale naštěstí to nebylo tak napjaté, jako se dělo na pražských gymnáziích, kde byl velký přetlak. Standardně je u nás velký zájem o osmileté studium a ve čtyřletém jsme zaregistrovali navýšení zhruba o jedenáct procent,“ sdělila zástupkyně ředitelky Hana Klimentová.

Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích na tom bylo podobně. „U nás jsme to zvládli celkem dobře. Kupodivu se do čtyřletého studia hlásil podobný počet žáků jako ve dřívějších letech. Z jednasedmdesáti uchazečů jsme přijali do jedné třídy třicet. U osmileté formy studia jsme však zaznamenali rekord, když se k nám hlásilo 175 dětí. Vzít jsme mohli stejný počet jako v předchozím případě,“ připomněl ředitel hořovického gymnázia Jiří Vlček.