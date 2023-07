Autobusy nesnáší život, oznámil ROPID zpoždění spojů. Narážel na rozhovor Duška

Primář hořovického onkologického stacionáře Martin Šmakal, který se oboru věnuje více než 35 let, poznamenal, že věc od samotného začátku bedlivě sleduje. Hercův názor přitom považuje za poměrně nešťastný. „Pana Duška si jako herce velmi vážím a uznávám jeho herecké kvality. Nicméně jeho vyjádření k onkologickým chorobám považuji za zmatečná, zavádějící, často hraničící se šarlatánstvím a za hranou. Slova, která pronesl o mamince a rakovině, byla přinejmenším nevhodná či možná z neznalosti souvislostí,“ podotkl na úvod lékař.

MUDr. Martin Šmakal působí na Onkologickém stacionáři Nemocnice Hořovice už jednadvacátým rokem a v jeho čele stojí od roku 2010. Oboru se věnuje od studia na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, které ukončil v roce 1987. Praxi začínal v Nemocnice Na Pleši, jež se specializuje na pacienty s rakovinným onemocněním. V roce 1996 získal, jako postgraduální vzdělání specializaci, Onkologie druhého stupně. Ještě o čtyři roky předtím to bylo Interní lékařství prvního stupně.

(zdroj: Nemocnice Hořovice)

Načež Šmakal Duškova slova promítá přímo do prostředí onkologie a osudů pacientů, kteří jím museli projít. Určitě se pak nejedná o lidi, co nechtějí žít. „Polemizování o úmrtích na rakovinu či spíše na to, že dané osoby nenávidí život, uráží mnoho mých pacientů. Myslím, že by v tomto případě mělo platit ono známé: ‚ševče, drž se svého kopyta‘. Já se také nesnažím vystupovat na prknech, která znamenají svět,“ nešetří kritikou primář.

Na otázku, jak se Duškova slova mohla dotknout jeho práce v onkologii, odpovídá, že uvěřit podobným názorům je nebezpečné hlavně pro nemocné. „Kdoví kolik pacientů to může odradit například od včasné návštěvy lékaře. Rád bych někde v soukromí u piva nebo u dvou deci bílého s panem Duškem filozofoval, ale ve vážném rozhovoru zpochybňovat či relativizovat zhoubné nádorové bujení mi přijde neetické. Bohužel jsem už za léta své praxe viděl řadu pacientů, kteří zemřeli zbytečně, či zbytečně brzy jen proto, že uvěřili podobným pohádkám,“ pokračuje onkolog.

Primář onkologie Martin Šmakal: Nemocného není nutné vyřadit z běžného života

Načež dodává, že by Jaroslavu Duškovi (ne)přál vidět ty pacienty, kterým musí oznámit, že mají rakovinu. „Pro většinu z nich je to skutečně hrozná zpráva, která jím říká, že onemocněli život ohrožující chorobou. Zcela nesouhlasím s tím, že to ti pacienti mohou změnit, když chtějí. Mnoho z nich jsou velcí bojovníci, a přesto se nám společnými silami jejich život nepodaří zachránit. Pevně doufám, že my onkologové budeme mít v brzké budoucnosti ještě více času na komunikaci s pacienty, abychom skutečně posílili jejich odvahu k co největší spolupráci. A uznávám, že i posílení psychické odolnosti k tomu bezesporu patří,“ dodává Šmakal.

Mnoho lidí na sociálních sítích si už hercova slova spojila také s dětmi, které rakovinou onemocněly, přičemž to těžko mohla být jejich volba. Co na to Martin Šmakal? „Nechci panu Duškovi nasazovat psí hlavu. Myslím, že jeho myšlenky byly spíše zaměřené na dospělou populaci. Oblast dětské onkologie je nicméně velmi specifická, co se léčebných výsledků a také přístupu k malým pacientům a jejich rodinám týče. Zcela jinak se jedná s pětiletými pacienty než s těmi, kterým je třeba patnáct. U malých dětí jistě zpráva o rakovině vyvolá zcela jinou reakci než u dospívajícího jedince,“ vysvětluje lékař.

Rakovina a Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek hned na začátku rozhovoru zmínil, že mu matka umřela na rakovinu a dále hovoří o své rodině: „Všichni umřeli na rakovinu – babička i děda z máminy strany,“ říká herec. Na to mu primář Šmakal vzkazuje, že je pravděpodobně čas uvažovat o prevenci. „Měl bych pro pana Duška vzkaz: Vzhledem k jeho rodinné anamnéze bych mu doporučoval genetické vyšetření,“ uzavírá onkolog.