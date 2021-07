„Příměstské tábory organizujeme v obci Hudlice ve spolupráci s místní základní školou. Programy jsou přizpůsobeny místním podmínkám, jsou zábavné, kreativní a bezpečné. Tábory jsou koncipované tak, aby bavily malé i velké, holky i kluky. Každý si určitě najde to své, na co bude rád vzpomínat,“ říká projektová manažerka akční skupiny Pavla Dvořáková.

Příměstské tábory jsou připraveny pro maximální počet 15 dětí ve věku od 6 do 14 let a budou se konat ve čtyřech turnusech v prostorách hudlického spolku Rezeda. „Tábory se budou konat každý všední den od 8 do 16 hodin. Stále máme volná místa, která bychom chtěli zaplnit,“ říká Dvořáková.

Tábory mají pomoct rodinám po náročném roce poznamenaném pandemií. „Primárním záměrem MAS Mezi Hrady je podpořit rodiny s dětmi v dnešní nelehké době zasažené pandemií. Podpora je mířena jak na děti – posílení vztahů mezi vrstevníky, obnovení pracovních a studijních návyků, podpoření duševní pohody a pohybových aktivit – tak i na rodiče, kteří již v mnoha případech vyčerpali dovolenou a finanční možnosti,“ vysvětluje Dvořáková. Více informací mohou zájemci najít zde.