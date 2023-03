Mávání červenými trenýrkami

Miloš Zeman nejdříve vystoupil na pódiu před zaplněným Husovým náměstím. Poté byl přijat na radnici. Atmosféru na náměstí zachytila tehdejší reportérka Berounského deník Petra Lišková. „Vzpomínám si, že to bylo celkem vyhrocené. Přišli příznivci Miloše Zemana, převažovali ale jeho odpůrci, s nimiž ho vítaly i červené trenýrky. Náměstí bylo plné a Beroun byl slyšet, že ho tu lidé nechtějí,“ vrací se v čase Petra Lišková.

Prezident mluvil o problémech Berouna

Prezidentské návštěvy v Berouně nejsou příliš časté, přestože to tam z Prahy není daleko. „Na to, že je to kousek, sem ti prezidenti jezdí opravdu málo. Je to poměrně zvláštní. A vlastně na tom byla postavena i návštěva Miloše Zemana v Berouně: buďme rádi, že nám sem po tak dlouhé době přijel prezident,“ dodává Lišková.

Masaryk na krajinské výstavě

Přímo do Berouna zavítal i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který se tam 15. července 1925 účastnil zahájení Jubilejní krajinské výstavy.

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk v Berouně.Zdroj: se svolením Muzea Českého krasu Beroun

Další hlavy státu navštívily v minulosti jiná místa na Berounsku. Václav Klaus přijel 26. dubna 2003 do Srbska na slavnostní otevření nové lávky přes Berounku, která nahradila původní, strženou v srpnu předchozího roku velkou povodní.

Antonín Novotný byl hostem v Koněprusech 20. srpna 1959. Na dobovém snímku je zachycen, jak stojí na vršku Zlatý kůň.

Prezident Antonín Novotný na Zlatém koni u Koněprus.Zdroj: se svolením Muzea Českého krasu Beroun

Účel jeho návštěvy není oficiálně znám, pravděpodobně šlo ale o návštěvu čerstvě zpřístupněných Koněpruských jeskyní. „Pamatuji si, že mi babička kdysi říkala, že u otevírání jeskyní byl i prezident,“ říká obyvatelka Koněprus Ivana Čampulová.