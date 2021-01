Na telefonních číslech 311 631 373 a 311 631 367 budou zájemcům k dispozici asistenti, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí. Telefonicky rovněž pomohou poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, aby prioritně nebyla nutná návštěva berounského územního pracoviště.

Hotové daňové přiznání je pak možné poslat klasickou poštou, elektronicky skrze daňový portál, případně prostřednictvím sběrného boxu.

Daňové přiznání lze letos podat až do 1. dubna a daň zaplatit do 31. května. Přiznání k dani musí podat i každý, kdo v minulém roce nabyl do vlastnictví nemovitost. Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa trvalého pobytu poplatníka.