Pro komunální politiky je výsledek voleb velkým překvapením

Berounsko – Výsledek sedmých parlamentních voleb byl pro mnohé politiky v berounském reginu velkým zklamáním. To, že vyhraje ANO, jich většina tušila, ale že ostatní velké a vládnoucí strany zažijí tak velký propad nikdo z nich nepředpokládal.

Obrovský odliv voličů od sociální demokracie zaskočil také místostarostu Zdic Přemysla Landu (ČSSD). „Výsledek voleb mě hodně překvapil. Nečekal jsem, že to pro naši stranu bude až tak velký propad. Myslím si, že je to tím, že naše strana málo prezentovala práci, která se vládě povedla a ANO ji dokázalo lépe prodat. Výsledek voleb také podle mne ovlivnilo nevýrazné vedení strany. U nás ve Zdicích Tam je to tím, že voliči na kandidátce ČSSD nenašli svého kandidáta, tedy Richarda Dolejše. Myslím si, že kdyby kandidoval, tak by ten výsledek byl pro sociální demokracii v našem městě jiný. S tím, že příští rok při komunálních volbách by měla být situace jiná. „Myslím si, že komunální politika je o lidech, ne o stranách,“ dodal Přemysl Landa.



ČSSD při sedmých parlamentních volbách opustilo ve Zdicích 323 voličů. V roce 2013 ji v této baště sociální demokracie dalo hlas 535. Letos jen 212 lidí. Porazilo jí hnutí ANO, kterému dalo důvěru 591 voličů. V roce 2013 přitom ANO skončilo za ČSSD se ziskem 335 hlasů. Těsně za ním byla KSČM s 322 hlasy. Ta v tomto městě letos zaznamenala také velký odliv voličů. Hlas jí jich dalo jen 183.



Výsledek letošních voleb je obrovským zklamáním i pro starostu Hudlic Pavla Hubeného. Ten do poslanecké sněmovny kandidoval za KSČM a byl na čtvrté pozici kandidátky.

„Voliči podle mne neocenili slušnou politiku naší strany a dali přednost nepodloženým slibům a určitým populistům. Jako jediná tradiční strana posílila ODS. Její vzestup ale nechápu. Tato strana v minulosti zvedala daně a snižovala důchody i platy a nyní slibuje opak. Snížení daní a zvýšení důchodů i platů,“ poznamenal k volebním výsledků Pavel Hubený. Podle něho si ČSSD svůj propad zavinila svojí politikou. „Politika sociálních demokratů je taková nijaká. Prostě nevýrazná. Sami nevědí jestli jsou levicová anebo pravicová strana. A to podle mě ovlivnilo voliče,“ konstatoval starosta Hudlic.



ODS získala v regionu bezmála o tři tisíce hlasů více než v parlamentních volbách v roce 2013. Její vzestup a zvolení poslance Jana Skopečka potěšilo starostu Králova Dvora Petra Vychodila. (ODS) „Z výsledku ODS mám velkou radost. Co ale nechápu, je odklon voličů od ČSSD. Vždyť oni pro ty své voliče udělali maximum. Rozdali spoustu peněz a různých benefitů. Myslím, že si to od nich nezasloužili. A co dalšího nechápu, je úspěch hnutí ANO. Po všech těch kauzách a problémech,“ uvedl k letošním parlamentním volbám starosta Králova Dvora.



ODS v tomto městě volilo 668 lidí. To je 18,5% voličů. ČSSD zde dostala hlas jen od 230 lidí. Při parlamentních volbách v roce 2013 to bylo ale opačně. ČSSD v Králově Dvoře skončila druhá. Získala 548 hlasů, což bylo jen o 71 méně, než vítězné ANO. ODS se ziskem 287 hlasů, byla před čtyřmi lety pátá. Tehdy ji porazila KSČM s 477 hlasy a i TOP 09 se 472 hlasy. Letos KSČM zůstala v Králově Dvoře věrná zhruba jen polovina voličů. Získala od nich 242 hlasy. TOP 09 na tom byla ještě hůř. Volilo ji jen 222 lidí. Většina voličů v Králově Dvoře přešla z neúspěšných stran k hnutí ANO. To v Králově Dvoře získalo 910 hlasů.