Národní park Křivoklátsko: obce a ministerstvo si zatím nenotují

„Současně musíte vědět, že zájem z naší strany stále trvá. Zatím proces stále ještě nezahajujeme, nicméně je připraven na 9. června,“ uvedla mimo jiné Hubáčková. S tímto datem má začít běžet 90denní lhůta na připomínky, do kterých se může zapojit široká veřejnost, zástupci obcí a další subjekty. Šéfka resortu životního prostředí připomněla, že jako ministerstvo jsou stále otevřeni kritice a připomínkám.

Starosta Zbečna Jiří Těhan vytkl šibeniční termín zahájení procesu, kdy se zbytečně spěchá. „Jsem starostou obce jedno volební období a za celé ty čtyři roky to bylo až letos v únoru poprvé, co jsem se dozvěděl o tom, že se má tento záměr znovu otevřít. Těch jednání bylo minimum a do toho 9. června prostě nemáte šanci nás přesvědčit,“ vytknul ministryni starosta.

Ministryně je otevřená komunikaci

Nato Hubáčková vyslovila lítost, že se starosty bývalé vedení ministerstva nekomunikovalo. „Sama jsem v úřadu teprve půl roku, ale určitě s vámi předtím jednal zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny. Tedy nejsem ta, co nechce diskutovat. Od 9. června už začne běžet termín na připomínky. Zatím to tedy beru, že sice nyní ještě nejste připraveni dát ten souhlas, ale byla bych ráda, abychom si to vyříkali natolik, abyste na to slyšeli,“ podotkla ministryně.

Načež Kateřina Zusková, která je v úřadu Nižboru už 29 let, vypíchla skutečnost, že se v září budou konat komunální volby. Z čehož vyplývá, že termín zahájení procesu, který ještě k tomu poběží přes prázdniny, kdy bude mít spousta lidí dovolenou, není úplně vhodný.

„Co je tedy lepší, čekat na volby a znova vysvětlovat?” zeptala se ministryně. „Chtěla jsem, aby ty tři měsíce do voleb bylo dost prostoru na to, aby to do těch voleb bylo hotové; abychom mohli od starostů, kteří to území znají, mít připomínky co nejrelevantnější,“ dodala.

Starosta Bělče Lukáš Kocman se připojil k Zuskové a zdůraznil, že by do procesu měli být vtaženi až zastupitelé a vedení obcí, kteří přijdou po volbách. „Nezlobte se, ale dát tu zodpovědnost na stávající starosty mi nepřipadá úplně šťastné řešení,“ řekl starosta.

Komunální volby mohou proces prodloužit

Ministryně argumentovala tím, že po volbách budou noví starostové požadovat minimálně 100 dnů na to, aby se zorientovali v úřadu, a zase se to bude odkládat. Načež se Kocman otázal, zda se mezitím na území stane něco zásadního. „Stane se to, že to nezahájíme nikdy,“ odvětila Hubáčková, že se tedy na ministerstvu snažili zvolit nejoptimálnější termín. „Pro koho?!“ zaznělo mnohohlasně místností.

Nato Kocman navrhl, aby se datum o zahájení procesu posunul na únor a do té doby se vedly další diskuze. Ministryně trvala na tom, že se nic odsouvat nebude. „Myslím si, že mnoho z vás jste dobří starostové a své funkce obhájíte,“ uvedla mimo jiné.

Kocman poté s argumentem, že schůzka byla nedostačující, z jednání odešel. S ním místnost opustili další a posléze odešla celkem asi zhruba polovina účastníků. Diskuze pokračovala dále ve smyslu, že není v pořádku rozhodnout za nová zastupitelstva krátce před volbami, kdy mohou mít v důsledku opačný názor.

Pokud bude proces zahájen 9. června, od tohoto dne poběží 90 dnů na předložení připomínek. Zusková, ač řekla, že není militantní odporovatel návrhu, podotkla, že není pořádně co připomínkovat, protože nemají dostatek informací. Což se opět vrací k bodu, že je potřeba více času a taky více informací.

Nakonec během setkání konečné řešení nepadlo a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková ještě tedy rozhodne, zda se bude termín posouvat na únor. Ministerstvo kýžené území považuje za mimořádně cenné, jehož význam dále narůstá a zaslouží si tak obhospodařovat jinak a lépe. A proto si tedy dle jejich postoje určitě zaslouží získat status národního parku.